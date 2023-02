Szef MSWiA do policjantów: jadąc na Ukrainę wykazaliście niezwykłe męstwo, zapisaliście piękną kartę w historii polskiej policji

Wykazaliście niezłomny charakter, niezwykłe męstwo i niezwykły profesjonalizm. Jesteśmy z was bardzo dumni. Zapisaliście piękną kartę w historii polskiej policji - powiedział w czwartek podczas powitania policjantów wracających z misji humanitarnej na Ukrainie szef MSWiA Mariusz Kamiński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji biorącymi udział w misji humanitarnej na Ukrainie. "Witam naszych bohaterów. Tydzień temu miałem okazję tak właśnie powitać naszych dzielnych strażaków, którzy wracali z misji humanitarnej w Turcji. Dzisiaj mam wielki zaszczyt powitać naszych dzielnych policjantów, naszych dzielnych funkcjonariuszy, którzy wracają z misji humanitarnej z Ukrainy" - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Podkreślił, że to była wyjątkowo trudna i niebezpieczna misja oraz, że wszyscy funkcjonariusze uczestniczący w niej to ochotnicy "Bez nich ta misja nie mogła się odbyć. Byliście tam na zaproszenie władz Ukrainy, które zwracały się do nas z dramatycznym apelem o pomoc" - mówił Mariusz Kamiński.

Dodał, że przez pięć miesięcy funkcjonariusze działali w bardzo trudnym terenie w okolicach Kijowa, w miejscach gdzie stacjonowali kilka miesięcy wcześniej rosyjscy okupanci. "Podejmowaliście działania sapersko-minerskie, pirotechniczne, których celem była ochrona ludności cywilnej Ukrainy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wykazaliście niezłomny charakter, niezwykłe męstwo i niezwykły profesjonalizm. Jesteśmy z Was naprawdę bardzo dumni. Zapisaliście piękną kartę w historii polskiej policji" - zaznaczył szef MSWiA.

Podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przyznanie medali wszystkim uczestnikom tej trudnej misji.