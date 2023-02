Szef MSWiA do policjantów: to dzięki wam i waszym kolegom Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju (aktualizacja)

To dzięki wam i waszym kolegom Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju - mówił w poniedziałek na uroczystości wręczenia medali im. podkom. Andrzeja Struja szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podziękował policjantom za odwagę, ofiarność i profesjonalizm.

W poniedziałek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Mariusz Kamiński wręczył medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. W uroczystości wziął też udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz żona tragicznie zmarłego podkom. Andrzeja Struja - Anna.

Podczas wydarzenia odznaczenia otrzymało 86 policjantów z całego kraju, którzy bez wahania, z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych. Wśród nich była m.in. mł. asp. Agata Haluch-Willmann z Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Jasienicy. Policjantka na początku listopada zeszłego roku wydobyła ze studzienki kanalizacyjnej trzyletniego chłopca, który utknął na głębokości około 3 metrów.

Wśród odznaczonych był również mł. asp. Andrzej Bobel z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Policjant pod koniec sierpnia 2022 roku, w czasie wolnym od służby, przygotowując się do zawodów wędkarskich, wspólnie z kolegą uratowali dwóch chłopców, którzy wpadli do Dunajca.

"Są dziś z nami funkcjonariusze, którzy wyciągali z płonących budynków bezradnych, często nieprzytomnych ludzi ratując ich przed straszną śmiercią. Są wśród nas funkcjonariusze, którzy ratowali tonące dzieci, którzy ściągali z dachów załamanych psychicznie ludzi, którzy chcieli targnąć się na własne życie, ale są też z nami funkcjonariusze, którzy w trakcie niebezpiecznych interwencji odnieśli ciężkie rany, zadane przez przestępców z broni palnej, rany zadane od ciosów maczetą. Mimo odniesionych ran prowadziliście dalej interwencje" - mówił do funkcjonariuszy szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Podczas uroczystości przypomniał, że każdego roku CBOS przeprowadza badania dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa. "Ubiegłoroczne badania pokazują, że 83 proc. naszych obywateli uważa Polskę za kraj bezpieczny, a aż 96 proc. Polaków uważa, że miejsce ich zamieszkania jest miejscem bezpiecznym. To jest miara waszego sukcesu" - mówił minister.

Dodał, że w tych samych badaniach polska policja znalazła się w pierwszej trójce najlepiej ocenianych przez obywateli instytucji publicznych w kraju. "To wielka satysfakcja dla mnie, jako ministra, że mogę współpracować z formacją mającą tak wielką liczbę tak ofiarnych, tak profesjonalnych i tak skutecznych funkcjonariuszy" - powiedział.

W trakcie uroczystości głos zabrał także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. "Ogromnie się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z wami i mieć wielki zaszczyt uściśnięcia dłoni ludziom niezwykłym, noszącym policyjne mundury" - mówił szef polskiej policji.

Dodał, że "właśnie takie jest policyjne DNA". "Wy to policyjne DNA macie. Nie mieliście ani chwili zawahania narażając własne życie, ratowaliście innych" - podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podziękował też za postawę funkcjonariuszy. "Dokładnie taką postawą 13 lat temu wykazał się śp. pamięci Andrzej Struj. Był na urlopie, w czasie wolnym, ale nie wahał się podjąć interwencji wobec chuliganów, którzy sięgnęli po nóż i zadali śmiertelne ciosy nie tylko Andrzejowi, ale całej naszej formacji. To są rany, które bolą do dziś" - zaznaczył Komendant Główny Policji.

Wskazał również, że nazwisko podkom. Andrzeja Struja jest jednym ze 125 na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji. Widnieją na niej nazwiska funkcjonariuszy, którzy od 1990 roku oddali swoje życie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. "To jest wielka ofiara jaką zapłaciła polska policja przez te lata, ale dzięki temu Polska jest państwem tak bezpiecznym" - mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

"Chciałem podziękować za ustanowienie tego medalu, za to, że przez te ostatnie lata już 210 funkcjonariuszy go otrzymało. To jest kolejny element pamięci o podkom. Andrzeju Struju i pamięci o bohaterstwie polskiej policji" - dodał generał.

Młodszy aspirant Andrzej Struj pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym stołecznej komendy. 10 lutego 2010 r. na przystanku tramwajowym na warszawskiej Woli funkcjonariusz zwrócił uwagę dwóm wandalom. Interweniował, gdy rzucili w kierunku tramwaju koszem na śmieci, tłukąc szybę. Wówczas doszło do tragedii - wandale rzucili się na policjanta. Piotr R. przytrzymał policjanta, a Mateusz N. zadał mu kilka ciosów nożem o 20-centymetrowym ostrzu. 42-letni policjant zmarł w wyniku obrażeń. Osierocił dwie córki. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza.

Policjanta pochowano 19 lutego 2010 r. na Cmentarzu Północnym. Ceremonię pogrzebową poprowadził arcybiskup Kazimierz Nycz w towarzystwie kapelanów policyjnych. Struja żegnali prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, komendant główny gen. insp. Andrzej Matejuk, kierownictwo i policjanci komendy stołecznej, delegacje policjantów z całej Polski.

W 11. rocznicę śmierci policjanta, minister SWiA podpisał zarządzenie ustanawiające odznakę jego imienia.