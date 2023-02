Szef MSWiA do strażaków: cała Polska jest z was dumna, cała Turcja jest wam wdzięczna

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, witając na lotnisku wracających z Turcji strażaków-ratowników z grupy HUSAR, podkreślił - "cała Polska jest z was dumna, a cała Turcja jest wam wdzięczna". Wskazał, że straż pożarna po raz kolejny pokazała, jak skuteczną jest formacją.

"Nasi bohaterowie, którzy wrócili z niezwykle trudnej misji" - tak do strażaków z grupy HUSAR zwrócił się minister Mariusz Kamiński. Szef MSWiA wspomniał, że grupa ratownicza była gotowa jeszcze tego samego dnia, gdy doszło do kataklizmu, by ruszyć z pomocą. "Każda godzina, każdy dzień to było życie, być lub nie być ludzi, którzy czekali pod gruzami" - podkreślił.

Powiedział, że działania w Turcji pokazały, jak niezawodną i skuteczną formacją jest straż pożarna. "To, co zrobiliście, to rzecz niezwykła, uratowaliście 12 osób, w tym trójkę małych dzieci" - zwrócił się do powracających z akcji ratowników. Dodał, że cała Polska jest z nich dumna, a cała Turcja jest im wdzięczna.

Samolot z polskimi ratownikami ze strażackiej grupy HUSAR wystartował w Turcji w środę około godziny 13. Na warszawskim Okęciu wylądował około godziny 16.10.

W grupie HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue) pracującej w tureckiej Besni działało 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów. Towarzyszyło im pięciu medyków z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Udało im się uratować podczas misji 12 osób.

Polacy wylecieli z pomocą kilkanaście godzin po trzęsieniu ziemi, które w nocy z 5 na 6 lutego dotknęło południowo-wschodnią Turcję oraz północną Syrię i miało magnitudę 7,8. Jego epicentrum znajdowało się w rejonie tureckiej prowincji Kahramanmaras. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

Według szacunków liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi przekroczyła już 41 tys., a z niektórych szacunków wynika, że ofiar może być nawet dwukrotnie więcej. W Turcji zniszczeniu uległo 47 tysięcy domów, w których znajdowało się 211 tysięcy mieszkań.