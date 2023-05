Szef MSWiA do strażaków: jestem dumny, że nadzoruję tak wspaniałą formację

W najtrudniejszych sytuacjach, gdy zagrożone jest życie i zdrowie można liczyć na waszą pomoc. To wy, jako pierwsi, docieracie na miejsce zdarzenia gotowi do najwyższego poświęcenia; jestem dumny, że nadzoruję tak wspaniałą formację - napisał w liście z okazji Dnia Strażaka szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Minister SWiA Mariusz Kamiński w liście z okazji Dnia Strażaka życzył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych "wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz prywatnym". Dodał, że rozwój PSP i wsparcie OSP nalezą do priorytetów resortu.

"Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia - te słowa roty strażackiego ślubowania doskonale opisują waszą służbę. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie, zawsze można liczyć na waszą pomoc. To wy, jako pierwsi, docieracie na miejsce zdarzenia - gotowi do najwyższego poświęcenia" - napisał Kamiński.

Szef MSWiA przekazał strażakom "najserdeczniejsze wyrazy uznania oraz podziękowanie" za ich profesjonalizm i zaangażowanie w codzienną służbę.

"Działacie nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. W lutym tego roku odpowiedzieliście na apel władz tureckich i ruszyliście do walki ze skutkami trzęsienia ziemi. Podczas ośmiu dni misji w Turcji strażacy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej HUSAR uratowali 12 osób uwięzionych pod gruzami, w tym trójkę małych dzieci. Podziękowania i słowa uznania za waszą postawę oraz męstwo docierały do nas z całego świata. Jestem dumny, że nadzoruję tak wspaniałą formację" - zaznaczył.

Dodał, że rozwój Państwowej Straży Pożarnej i wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwestie, które należą do priorytetów resortu. "Dlatego w ramach programu modernizacji służb mundurowych do 2025 roku do PSP trafi kwota ponad 1,9 mld zł. To środki przeznaczone m.in. na nowy sprzęt i inwestycje, które będą realnym wsparciem dla waszej codziennej służby" - napisał.

Przypomniał, że w marcu tego roku wprowadzone zostało świadczenie za długoletnią służbę, a od stycznia 2022 r. obowiązuje przygotowana w MSWiA ustawa o OSP. "Dzięki ujętym w niej rozwiązaniom druhny i druhowie, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych, będąc na emeryturze, otrzymują dodatkowe świadczenie finansowe. To tylko kilka z rozwiązań, które wprowadziliśmy. Zapewniam, że będziemy podejmować kolejne inicjatywy, aby warunki waszej służby były coraz lepsze" - podkreślił.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.