Szef MSWiA do strażaków: jesteście zawsze tam gdzie trzeba

To wy z narażeniem własnego życia ratujecie życie, zdrowie i mienie innych obywateli. Jesteście zawsze tam gdzie trzeba. Jesteście niezawodni - podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka.

Szef MSWiA wziął w czwartek udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. "Jesteśmy tu, żeby powiedzieć wam dziękuję, okazać wam szacunek i szacunek dla waszej służby. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji jestem po prostu dumny, że nadzoruję taką wspaniałą formację jak Państwowa Straż Pożarna" - powiedział Mariusz Kamiński zwracając się do strażaków.

"To wy z narażeniem własnego życia ratujecie życie, zdrowie i mienie innych obywateli. Jesteście zawsze tam gdzie trzeba. Jesteście niezawodni. Wiedzą o tym nie tylko nasi obywatele, ale również obywatele innych krajów. Byliście przy okazji międzynarodowych, niezwykle trudnych akcji wspaniałymi ambasadorami państwa polskiego i jego sprawności. To wy wróciliście niedawno z niezwykle trudnej misji w Turcji. To wy niedawno ratowaliście płonącą Francję, Grecję, Szwecję i Czechy. Pozostała tam wdzięczna pamięć o was i słowa najwyższego uznania" - mówił szef MSWiA.

Zwrócił przy tym uwagę, że skuteczność strażaków PSP wynika z wspaniałego przygotowania zawodowego, postawy, ale też ze "znakomitej współpracy z niezwykłym ruchem obywatelskim, z druhnami i druhami Ochotniczych Straży Pożarnych". "Ten niezwykły ruch obywatelski to jest fenomen w skali światowej. Cały świat zazdrości nam Ochotniczych Straży Pożarnych. I to oni na co dzień we współpracy z PSP tworzą system bezpieczeństwa" - zaznaczył.

"Dziś OSP to 500 tysięcy druhen i druhów, to 16 tys. jednostek terenowych. Każdy rząd, rozsądny rząd musi wspierać takie ruchy obywatelskie i niezwykłe formacje jak PSP. Robimy to i będziemy robili" - zapewnił.

Przypomniał, że inicjatywy rządu Sejm przyjął ustawę modernizacyjną służb mundurowych do 2025 roku. "Na mocy tej ustawy zagwarantowano dodatkowe 2 miliardy złotych dla PSP na nowoczesny sprzęt, na nowe inwestycje w infrastrukturę. Chcę też przypomnieć, że co roku kilkaset samochodów ratowniczo-gaśniczych trafia do jednostek OSP. Ten rok będzie rokiem rekordowym, około 700 wozów trafi do ochotników" - dodał Mariusz Kamiński.