Szef MSWiA: jeśli będzie potrzeba, wyślemy do Turcji drugą zmianę strażaków

Jeśli będzie potrzeba i możliwość ratowania ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi, wyślemy do Turcji następną zmianę strażaków - zadeklarował we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak podkreślił, polską grupę ratowniczą czeka niezwykle ciężka praca.

Polska wysłała do dotkniętej kataklizmem Turcji grupę poszukiwawczo-ratowniczą HUSAR Poland. Przez najbliższe dni 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów będzie poszukiwać ludzi uwięzionych pod gruzami.

Minister Kamiński powiedział dziennikarzom w Sejmie, że polskich ratowników czeka niezwykle ciężka praca. "Oni tam będą fizycznie pracowali dzień i noc" - zaznaczył.

"W ciągu tygodnia jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość ratowania ludzi, którzy są zasypani, wyślemy następną zmianę" - zadeklarował szef MSWiA.

Według najnowszych oficjalnych danych w wyniku poniedziałkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 i następujących po nim wstrząsach wtórnych w Turcji i Syrii zginęło łącznie 5 tys. 21 osób.

Polska grupa ratownicza została skierowana do działań w tureckim mieście Adiyaman - na północny wschód od Gaziantep, gdzie wylądowała w nocy z poniedziałku na wtorek. Do Adiyaman ruszyła we wtorek rano. Polacy znaleźli się najbliżej epicentrum trzęsienia ziemi. Dotarli jako trzeci w regionie Gaziantep.

Na miejsce ze strażakami polecieli też członkowie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Polska grupa zabrała ze sobą 20 ton sprzętu, w tym sprzęt poszukiwawczy, sprzęt do rozbudowy obozowiska i do stabilizacji konstrukcji uszkodzonych budynków.

Dowódca grupy HUSAR Poland brygadier Grzegorz Borowiec mówił PAP, że akcja polskich strażaków po trzęsieniu ziemi w Turcji będzie jedną z najtrudniejszych i potrwa około siedmiu dni. "Siedem dni to jest takie maksimum, jeżeli chodzi o działania poszukiwawczo-ratownicze. Przeżywalność po siedmiu dniach jest praktycznie bliska zeru" - informował dowódca.

W odpowiedzi na prośbę Turcji o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności zmobilizowanych zostało dotąd 27 zespołów ratowniczych i medycznych z 19 krajów europejskich. Unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz podał we wtorek, że na miejsce ruszyło ponad 1 tys. 150 ratowników i 70 psów ratowniczych.