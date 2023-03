Szef MSWiA: mobilne laboratoria PSP będą służyć bezpieczeństwu w Polsce i w regionie (aktualizacja)

Do Państwowej Straży Pożarnej trafiają dwa supernowoczesne mobilne laboratoria do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Będą służyć bezpieczeństwu w Polsce, ale także w regionie - podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowane zostały dwa mobilne laboratoria CBRNE dla Państwowej Straży Pożarnej warte w sumie 24 mln zł.

Minister Kamiński zwrócił uwagę, że zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiła ustawa ustanawiająca kolejny program modernizacji służb podległych MSWiA na lata 2022-2025. Program ten na unowocześnienie Policji, PSP, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa przewiduje w sumie 10 mld zł.

"Dziś najnowsze zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej to dwa supernowoczesne mobilne laboratoria służące do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Są to rozwiązania najnowocześniejsze w całej Europie" - podkreślił szef MSWiA.

Minister zaznaczył, że sprzęt, który otrzymuje PSP, będzie służył nie tylko bezpieczeństwu obywateli Polski, lecz także bezpieczeństwu w regionie.

"Już dziś mamy ogromne zainteresowanie ze strony służb partnerskich ratowniczych, przede wszystkim państw bałtyckich. Nasza straż pożarna jest umówiona na pierwsze ćwiczenia ze służbami litewskimi, które odbędą się w kwietniu" - zaznaczył Mariusz Kamiński.

Pojazdy zostały zakupione dla dwóch specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego: Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Choć na co dzień będą stacjonowały w tych dwóch miastach, to jednak gdy zajdzie potrzeba, będą wykorzystywane w całym kraju do różnych zagrożeń.

Szef MSWiA zaznaczył, że mobilne laboratoria będzie obsługiwać wykwalifikowana załoga - "w sumie 30 funkcjonariuszy PSP dysponujących znakomitymi kwalifikacjami z zakresu chemii, fizyki i biologii".

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczył, że szkolenia fachowców dobiegają końca. Pojazdy - jak przekazał - w kwietniu zostaną skierowane do przydziału bojowego.

Wiceminister podkreślił też, że podwozia laboratoriów zostały wykonane przez renomowaną firmę motoryzacyjną, natomiast ich cała architektura została zrobiona w polskiej firmie na Podkarpaciu. "Też jesteśmy z tego dumni" - dodał.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił, że za laboratoria odpowiadać będą najlepsi strażacy w polskim ratownictwie chemicznym, biologicznym i radiacyjnym. "Elitarność zobowiązuje. Jesteśmy elitą strażacką jeżeli chodzi o wiele aspektów ratownictwa, choćby poszukiwawczo-ratowniczy, czego przykładem była ostatnio Turcja. Dziś wchodzimy na fundament elity jeśli chodzi o radiację, biologię i chemię" - powiedział szef PSP.

Mobilne laboratoria CBRNE wyposażone są w nowoczesny sprzęt służący do wykrywania zagrożeń, a także badania i unieszkodliwiania niebezpiecznych substancji. Koszt jednego pojazdu to 12 mln zł. Ich zakup był dofinansowany z funduszy unijnych.