Szef MSWiA o pomocy uchodźcom z Ukrainy: Mamy plany długofalowe

Przyjmujemy założenie, że ta sytuacja będzie rozwijała się w dramatyczny sposób i liczba uchodźców z Ukrainy będzie się zwiększała. Oczywiście mamy różnego typu symulacje i plany długofalowe - mówił w niedzielę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytanie o to, czy stworzona jest symulacja, ile osób w związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdzie się w Polsce. "Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji na terenie Ukrainy. Na razie przyjmujemy założenie, że ta sytuacja - w najbliższym czasie - będzie rozwijała się w dramatyczny sposób, że liczba uchodźców będzie - z całą pewnością - zwiększała się na terenie naszego kraju" - odpowiedział.

"Oczywiście, że mamy różnego typu symulacje. Oczywiście, że mamy również plany długofalowe" - zapewnił Kamiński.

Zwracając się do osób, które zaangażowały się w pomoc, przekazał, aby byli gotowi psychicznie na to, że to nie będzie jednorazowy zryw serca, ale nawet wiele tygodni czy wiele miesięcy.

"W zależności od rozwoju sytuacji będziemy modyfikowali nasze działania, nasze plany. Z całą pewnością sytuacja będzie bardzo trudna i sytuacja będzie trwała dłuższy okres czasu" - mówił szef MSWiA. "Będziemy działali w sposób zorganizowany, skoordynowany i długofalowy" - zapewnił.