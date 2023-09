Szef MSWiA o sytuacji na Lampedusie: UE powinna zastosować brytyjskie rozwiązanie

Rozmawiałem o tym z szefową MSW Wielkiej Brytanii. Anglicy mają świetne pomysły, które powinna zastosować Unia Europejska. Tworzyć poza Europą hotspoty dla nielegalnych migrantów - powiedział w środę w Radiu Zet szef MSWiA Mariusz Kamiński pytany o sytuację na włoskiej wyspie Lampedusa.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji był w środę gościem w Radiu Zet. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o sytuację na wyspie Lampedusa oraz mechanizm relokacji nielegalnych migrantów. "Rozmawiałem o tym w poniedziałek z minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Suellą Braverman. Anglicy mają świetne pomysły, co do zasady, które powinna zastosować Unia Europejska" - podkreślił Mariusz Kamiński.

"Tworzyć poza Europą tzw. hotspoty, czyli te miejsca, gdzie nielegalni migranci przechodziliby procedurę. Każdy nielegalny imigrant ujawniony w Europie powinien być wywożony poza granice Europy, to też ma duże znaczenie prewencyjne i dopiero tam badany. To Anglicy realizują" - wyjaśnił.

Kamiński tłumaczył, że Wielka Bratania przyjęła ustawę w parlamencie brytyjskim i podpisała umowę z Rwandą na to, że "wszyscy nielegalni migranci z Afryki, którzy zostaną ujawnieni w Wielkiej Brytanii na koszt władz brytyjskich, zostaną przewiezieni do przygotowanych osiedli za pieniądze brytyjskie". "Tam urzędnicy brytyjscy będą badali, czy kwalifikują się do uzyskania azylu w Wielkiej Brytanii" - powiedział.

"Ci, którzy będą mieli pozytywną decyzję zostaną na koszt władz brytyjskich przewiezieni do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy takiej pozytywnej decyzji nie uzyskają zostaną na koszt władz brytyjskich przewiezieni do kraju ich pochodzenia. To jest zdecydowane, radyklane i zgodne z prawem działanie władz brytyjskich" - podał.

"Bardzo żałuję, że Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy z panią minister Braverman, żeby ten model był inspirujący dla Unii Europejskiej właśnie w przypadku Włoch. Dla Włoch byłby to idealny model" - ocenił szef MSWiA.