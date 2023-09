Szef MSWiA o żołnierzach i funkcjonariuszach na granicy: jesteście jak jedna pięść

Cieszy nas, że współpraca na ważnym, zagrożonym odcinku granicy między formacjami podległymi szefowi MSWiA a Wojskiem Polskim znakomicie się układa; jesteście tam jak jedna pięść - powiedział w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński, dziękując żołnierzom i funkcjonariuszom za służbę.

W Warszawie przed gmachem ministerstwa MSWiA odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz ministra ON Mariusza Błaszczaka po spotkaniu w resorcie administracji i spraw wewnętrznych.

"Jestem pod ogromnym pozytywnym wrażeniem, nie mam najmniejszych wątpliwości, że działaniami naszych formacji kierują ludzie kompetentni, doświadczeni, mający przygotowane scenariusze na każdy rozwój wydarzeń. Można powiedzieć: fachowcy z górnej półki" - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Podkreślił, że wszystkich cieszy, że współpraca na ważnym, zagrożonym odcinku granicy między formacjami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji a Wojskiem Polskim układa się znakomicie. "Jesteście tam jak jedna pięść" - dodał.

"Nie mam żadnej wątpliwości po rozmowach z żołnierzami i funkcjonariuszami, że są to ludzie, którzy dotrzymają roty przysięgi, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli będzie taka konieczność, z narażeniem własnego zdrowia i życia będą bronić bezpieczeństwa państwa polskiego i wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych" - powiedział minister Kamiński.

Zaznaczył, że sprawa na granicy wschodniej jest sprawą bezpieczeństwa wszystkich. "Nasze działania tam skierowane są przeciwko wrogom Polski, przeciwko wrogim nam autorytarnym reżimom w Moskwie i Mińsku. To oni chcą przełamać naszą granicę. To oni chcą pogrążyć Polskę, nasz region i całą Europę w chaosie" - przekazał, dodając, że dzięki wspaniałej postawie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, nie udaje i nie uda im się to.

Szef MSWiA zwrócił się też bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy, dziękując im za służbę. "To jest sprawa bezpieczeństwa całej Polski. I każdy Polak jest wam ogromnie wdzięczny. Jest wdzięczny za waszą postawę i za to, że może bezpiecznie, spokojnie żyć. Bo to jest cel waszych działań na granicy wschodniej" - podkreślił Kamiński.

