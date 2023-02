Szef MSWiA: Ochotnicze Straże Pożarne muszą mieć nowoczesny sprzęt, aby sprawnie działać

Ochotnicze Straże Pożarne muszą mieć nowoczesny sprzęt, aby sprawnie działać - podkreślił we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że "każdy rozumny rząd musi wspierać taki ruch".

We wtorek premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński odwiedzili jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Jabłonna.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że "Ochotnicze Straże Pożarne to niezwykły, oddolny ruch obywatelski z wielką tradycją, unikatowy w skali świata".

Przypomniał też, że OSP to ponad 16 tys. jednostek terenowych działających w całej Polsce i kilkaset tysięcy obywateli zaangażowanych w realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest bezpieczeństwo publiczne w małych miejscowościach. "Każdy rozumny rząd musi wspierać taki ruch i nasz rząd robi to bardzo intensywnie" - powiedział Mariusz Kamiński.

Wskazał również na pierwszą w historii ustawę o OSP, która została przegłosowana w parlamencie i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. "Nadaje ona cały szereg nowych rozwiązań Ochotniczym Strażom Pożarnym i wprowadza dla druhów niezwykle korzystne rozwiązania. Wspomnę, chociażby o dodatku emerytalnym dla zasłużonych druhów OSP" - podkreślił szef MSWiA.

Zaznaczył, że w oparciu o ustawę wydano w tej kwestii ok. 100 tys. pozytywnych decyzji.

"Aby OSP mogły działać skutecznie muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu, żeby skutecznie pomagać, ratować mienie, a czasem życie swoich sąsiadów" - mówił szef MSWiA.

Dodał, że w tym roku do OSP trafi rekordowa liczba wozów strażackich. "Będzie to 668 wozów (...) To jest wielka, wspaniała inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich" - powiedział Mariusz Kamiński.