Szef MSWiA: Otwieramy pierwszy odcinek gotowej zapory elektronicznej na granicy z Białorusią

Oddajemy dziś pierwszy odcinek gotowej zapory elektronicznej na granicy z Białorusią. Myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory - powiedział w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W piątek, 18 listopada minister MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceminister MSWiA Maciej Wąsik odwiedzili Podlaski Oddział Straży Granicznej. W wydarzeniu związanym z zakończeniem prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej wziął udział również komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Minister Kamiński przypomniał, że właśnie w tym miejscu rok temu doszło do wydarzeń, podczas których dochodziło do agresywnych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Sceny, których chcielibyśmy uniknąć a które zafundował nam reżim białoruski. A tak naprawdę była to akcja przygotowująca wojnę na Ukrainie" - dodał.

Zaznaczył, że po roku mamy sytuację względnego uspokojenia. "Dzięki gigantycznemu wysiłkowi państwa polskiego, ale również Straży Granicznej" - przekazał.

"Już kilka miesięcy temu oddaliśmy wysoką na 5,5 metra zaporę inżynieryjną do użytku. W piątek otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej" - powiedział. Podkreślił, że to właśnie te dwie zapory będą dawały tę całość, jaką będzie dysponowała Straż Graniczna. "Czyli niesłychanie istotne instrumenty do skutecznego działania i przeciwdziałania nielegalnej migracji motywowanej względami politycznymi, których celem jest destabilizacji sytuacji w regionie" - dodał.

Podkreślił, że zapora elektroniczna to bardzo nowoczesne narzędzie. "Straż Graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie na granicy polsko-białoruskiej. Oddajemy dziś pierwszy odcinek. W najbliższych tygodniach będą oddawane kolejne odcinki. Także, myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory elektronicznej" - zaznaczył szef resortu. "To będzie 206 km zapory. Z tego co wiemy, to jest to najdłuższa na świecie linia graniczna nadzoru elektronicznego zawiadywanego i nadzorowanego z jednego centrum" - dodał.

Podkreślił, że przyjeżdżają ją zobaczyć przedstawiciele służb z innych krajów.