Szef MSWiA: otwieramy pierwszy odcinek gotowej zapory elektronicznej na granicy z Białorusią (aktualizacja)

Oddajemy dziś pierwszy odcinek gotowej zapory elektronicznej na granicy z Białorusią. Myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory - powiedział w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W piątek, 18 listopada, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odwiedzili Podlaski Oddział Straży Granicznej. W wydarzeniu związanym z zakończeniem prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej wziął udział również komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Minister Kamiński przypomniał, że właśnie tam miały miejsce wydarzenia, podczas których dochodziło do agresywnych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Sceny, których chcielibyśmy uniknąć, a które zafundował nam reżim białoruski. A tak naprawdę była to akcja przygotowująca wojnę na Ukrainie" - dodał.

Zaznaczył, że po roku sytuacja jest względnie spokojna, dzięki gigantycznemu wysiłkowi państwa polskiego, ale również Straży Granicznej.

"Już kilka miesięcy temu oddaliśmy wysoką na 5,5 metra zaporę inżynieryjną do użytku. W piątek otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej" - powiedział. Podkreślił, że to właśnie te dwie zapory będą dawały tę całość, jaką będzie dysponowała Straż Graniczna. "Czyli niesłychanie istotne instrumenty do skutecznego działania i przeciwdziałania nielegalnej migracji motywowanej względami politycznymi, których celem jest destabilizacji sytuacji w regionie" - dodał.

Wskazał, że zapora elektroniczna to bardzo nowoczesne narzędzie. "Straż Graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie na granicy polsko-białoruskiej. (...) W najbliższych tygodniach będą oddawane kolejne odcinki. Na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory elektronicznej" - zaznaczył szef resortu. "To będzie 206 km zapory. Z tego, co wiemy, to jest to najdłuższa na świecie linia graniczna nadzoru elektronicznego zawiadywanego i nadzorowanego z jednego centrum" - dodał.

Zaznaczył też, że przyjeżdżają ją zobaczyć przedstawiciele służb z innych krajów.

"Wczoraj zastała wyłoniona firma z Wielkopolski, która jeszcze w tym roku przystąpi do budowy zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej, na granicy z okręgiem kaliningradzkim. W drugiej połowie przyszłego roku wszystkie te nowoczesne rozwiązania będą już dostępne dla Straży Granicznej na granicy polsko-rosyjskiej" - powiedział szef resortu.

Wyjaśnił, że jeśli chodzi o zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim to będzie tam zamontowanych 3 tys. kamer dziennych, nocnych, noktowizyjnych, termowizyjnych oraz będą tam detektory ruchu. "Wszystkie te rozwiązania umożliwią szybką identyfikację zagrożeń na granicy i bardzo szybką, skuteczną reakcję naszych służb" - podkreślił Kamiński.

Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał podczas piątkowej konferencji, że zespół, który cały czas pracuje przy opiniowaniu wszystkich ważnych elementów, które dzieją się przy granicy, wszystkich inwestycji, zaopiniował pozytywnie propozycję wyłonienia firmy Telbud z Poznania, która będzie budowała zaporę perymetryczną w obwodzie kaliningradzkim. "To jest ponad 350 milionów złotych na 200 kilometrów granicy" - powiedział Wąsik.

Wiceszef MSWiA podziękował też wszystkim za pracę przy bezpieczeństwie na granicy. "Oprócz tradycyjnych podziękowań dla straży granicznej, dla policji, dla wojska chciałbym uwzględnić niezwykły udział straży pożarnej przy obsłudze tych wszystkich zdarzeń, które tutaj się dzieją. Straż pożarna, zarówno zawodowa, jak i miejscowi ochotnicy udzielają wielkiej pomocy strażnikom granicznym" - zaznaczył.

Maciej Wąsik podziękował też samorządowi, który wspiera na co dzień straż graniczną w jej działaniach.

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga powiedział, że Straż Graniczna uzyskała bardzo nowoczesne, innowacyjne narzędzie do ochrony granicy ojczyzny. "Kiedy na początku bieżącego roku prezentowaliśmy państwu koncepcje budowy bariery inżynieryjnej na odcinku granicy polsko-białoruskiej wiele osób wątpiło. Wątpiło, czy w tak krótkim i trudnym czasie, uda się zrealizować, tak ogromny projekt. Straż Graniczna podjęła się wysiłku realizacji tego projektu" - powiedział gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Dodał, że w jego ocenie Straż Graniczna nie zmarnowała czasu przy budowie bariery na granicy polsko-białoruskiej. "W pierwszej kolejności powstała bariera fizyczna, która tak naprawdę uchroniła nas przed kolejną ogromną falą nielegalnych migrantów. Ponadto po powstaniu bariery fizycznej praktycznie ustały ataki funkcjonariuszy białoruskich i nielegalnych migrantów na nasze patrole pełniące służbę na granicy. Zmienił się również profil nielegalnych migrantów, dziś to przede wszystkim mężczyźni w przedziale wiekowym 25-45 lat" - mówił szef Straży Granicznej.

Generał zaznaczył, że pierwszy odcinek bariery elektronicznej ma 21 kilometrów. "Do zabezpieczenia tego odcinka wykorzystano 42 kilometry kabli detekcyjnych, 241 kamer dzienno-nocnych, 67 kamer termowizyjnych. Te wszystkie kamery zostały umieszczone na 277 słupach. To świadczy i pokazuje ogrom tej inwestycji" - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że najnowocześniejszy sprzęt, infrastruktura nie zastąpią człowieka. "One go będą wspierać, wspomagać, ale go nie zastąpią. Dlatego kolejny raz składam serdeczne podziękowania funkcjonariuszom policji, żołnierzom Wojska Polskiego, strażakom PSP i OSP oraz najbliższych mojemu sercu, czyli funkcjonariuszom Straży Granicznej" - dodał generał Tomasz Praga.

Wskazał też, że są już plany i środki na budowę bariery elektronicznej na rzekach granicznych z Białorusią - czyli Bugu i rzece Świsłocz. "Przypomnę tylko, że niektóre cieki wodne i mniejsze rzeki będą zabezpieczone tym systemem elektronicznym", którego odcinek w piątek jest otwierany - dodał.