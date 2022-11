Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom SOP za zabezpieczanie wyjazdów na Ukrainę

Chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom SOP za to, co robiliście w ostatnich trudnych miesiącach w kontekście wojny w Ukrainie. Było wiele wyjazdów osób kierujących naszym państwem; wszystkie były profesjonalnie zabezpieczane - ocenił we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Minister SWiA Mariusz Kamiński wziął we wtorek udział w uroczystym wprowadzeniu nowego komendanta Służby Ochrony Państwa ppłk. Radosława Jaworskiego. Podpułkownik zastąpił na stanowisku Pawła Olszewskiego, który w połowie października złożył pisemny wniosek o wystąpienie ze służby.

Kamiński zwracając się do nowego komendanta podkreślił, że jego dotychczasowy dorobek w BOR i SOP "to ogrom doświadczeń z różnych pespektyw". "To potencjał, że służba będzie działała profesjonalnie pod pana kierownictwem" - mówił.

Szef MSWiA podziękował również wszystkim funkcjonariuszom SOP za to, co robili "w ostatnich trudnych miesiącach w kontekście wojny w Ukrainie". "Było wiele wyjazdów osób kierujących naszym państwem. Wszystkie te wyjazdy były profesjonalnie zabezpieczane" - powiedział.

O uroczystym wprowadzeniu nowego komendanta SOP poinformowało we wtorek na Twitterze MSWiA. W uroczystości wzięli udział minister SWiA Mariusz Kamiński i wiceminister tego resortu Maciej Wąsik.

Jaworski na stanowisko komendanta SOP został powołany w piątek. Zastąpił na stanowisku podpułkownika Pawła Olszewskiego, który w połowie października złożył pisemny wniosek o wystąpienie ze służby w trybie ustawowym. Powodem wystąpienia szefa SOP ze służby miała być chęć odejścia na emeryturę. Stanie się to po trzech miesiącach od złożenia wniosku, czyli 7 stycznia przyszłego roku.