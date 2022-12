Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę dla kraju

Minister SWiA Mariusz Kamiński złożył w piątek życzenia spokojnych i bezpiecznych świąt; szczególne pozdrowienia przekazał funkcjonariuszom, którzy święta spędzą na służbie. Podziękował również za ich codzienną pracę dla Polski.

"Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę, aby były spokojne i bezpieczne. Szczególne pozdrowienia przekazuję policjantom, strażakom, funkcjonariuszom SG, SOP i służb specjalnych, którzy Święta spędzą na służbie, dziękując przy tym za ich codzienną pracę dla Polski" - napisał w piątek na Twitterze Mariusz Kamiński.

We wtorek szef MSWiA w liście do funkcjonariuszy odczytanym przez wiceszefa tego resortu Bartosza Grodeckiego podczas spotkania świątecznego pary prezydenckiej z żołnierzami, policjantami, strażakami i funkcjonariuszami SG w Rzeszowie w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich zaznaczył, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas przepełniony nadzieją.

"Wiem, że ostatni rok był dla was trudny i wymagający. Służba w formacjach mundurowych to misja, którą z zaangażowaniem łączycie z pomocą drugiemu człowiekowi. To również ciężka praca z narażeniem życia" - napisał w liście.

Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom służb podległych resortowi, a także druhom OSP i żołnierzom Wojska Polskiego za to, że wykazują się odwagą, aby dbać o bezpieczeństwo. Podziękował także pracownikom cywilnym tych służb.