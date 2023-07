Szef MSWiA polecił wojewodom uruchomić syreny 1 sierpnia w godzinę "W"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński polecił wojewodom w całym kraju, aby 1 sierpnia, o godz. 17, w godzinę "W", dźwiękiem syren alarmowych oddać cześć Powstańcom Warszawskim we wszystkich województwach - poinformowało na Twitterze MSWiA.

Resort podkreślił, że będzie to symboliczny hołd dla bohaterów powstania w 79. rocznicę wybuchu walk.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.