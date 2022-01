Szef MSWiA: poleciłem rozpoczęcie wypłat wyrównań uposażeń dla funkcjonariuszy

Poleciłem rozpoczęcie wypłat wyrównań uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW, Agencji Wywiadu i CBA, którzy w styczniu otrzymali niższe uposażenie, niż powinni - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, wypłaty będą realizowane od poniedziałku.

"Poleciłem rozpoczęcie wypłat wyrównań uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW, Agencji Wywiadu i CBA, którzy w styczniu otrzymali niższe uposażenie niż powinni. Wypłaty będą realizowane sukcesywnie od dziś i zostaną zakończone w możliwie najkrótszym terminie" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Według resortu finansów, dzięki nowym przepisom, osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty. Chodzi - jak wskazano - m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 tys. 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek, "aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym".

Wyrównania dla funkcjonariuszy w ubiegłym tygodniu zapowiadał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Nikt w służbach mundurowych, kto zarabia poniżej 130 tys. złotych rocznie, nie straci na Polskim Ładzie. Zyska albo będzie to dla niego obojętne" - zapewniał.