Szef MSWiA: powstanie Fundusz Ochrony Ludności

Powstanie Fundusz Ochrony Ludności o wartości 0,1 PKB, co w obecnych realiach oznacza ok. 3 mld złotych - zapowiedział we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Do 10 tys. zł zostaną podniesione zapomogi poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, a do 300 tys. - wsparcie na odbudowę domów - przekazał.

Minister spraw wewnętrznych i administracji powstanie Funduszu Ochrony Ludności zapowiedział na konferencji poświęconej założeniom projektu ustawy o ochronie ludności, który przyjął Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Jak wyjaśnił Kamiński, będzie to "stały fundusz, który ustawa określa jako 0,1 PKB naszego państwa, co w obecnych realiach oznacza około 3 mld złotych". Będzie to fundusz niewygasający, czyli, jak dodał minister, niewykorzystane środki będą przechodzić na następny rok.

"Ten fundusz w połowie będzie w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych, w połowie trafia bezpośrednio do wojewodów według pewnego algorytmu z uwagi na wielkość danego województwa. Wojewoda będzie miał fundusze do błyskawicznego użycia" - powiedział szef MSWiA.

Kamiński zapowiedział ponadto, że podniesione zostaną zapomogi wypłacane poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych z 6 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych. "Również podnosimy wsparcie na odbudowę domów, odbudowę nieruchomości, z 200 tysięcy zł, jak ma to obecnie miejsce, na 300 tysięcy zł. Będą te pieniądze gestii wojewody" - wyjaśnił minister.