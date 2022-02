Szef MSWiA: Służby graniczne Ukrainy zamierzają, wobec kobiet i dzieci uprościć procedury na przejściach granicznych

Mamy informację, że służby graniczne Ukrainy zamierzają, wobec kobiet i dzieci, które czekają po ich stronie nad dostanie się do Polski, stosować uproszczone procedury, tak żeby jak najszybciej mogły one przejść granicę - poinformował w niedzielę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Po stronie ukraińskiej przed przejściami granicznymi z Polską są ogromne kolejki osób próbujących pieszo przekroczyć granicę uciekając przed wojną. Czas ich oczekiwania na granicy z Polską to kilkadziesiąt godzin.

"Mamy pierwszą informację, że służby ukraińskie zamierzają wobec kobiet i dzieci, które czekają po tamtej stronie, stosować uproszczone procedury, tak żeby jak najszybciej mogły przejść na teren Polski" - powiedział szef MSWiA na konferencji prasowej.

Dodał, że polskie służby graniczne starają się "cierpliwie i spokojnie, przekazując konkretne pomysły i inicjatywy naszym partnerom z ukraińskiej straży granicznej pomagać w rozładowaniu tej sytuacji humanitarnej".

Polska Straż Graniczna poinformowała w niedzielę, że od czwartku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, do niedzielnego poranka podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą przekroczyło prawie 90 tys. osób. Ostatniej doby było to ok. 36 tys. uchodźców.