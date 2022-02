Szef MSWiA: za nami pierwszy, ważny etap w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy; państwo zdało egzamin

Za nami pierwszy, ważny etap w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy szukających schronienia w Polsce. Państwo zdało egzamin - ocenił w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

"Za nami pierwszy, ważny etap w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy szukających schronienia w Polsce. Państwo zdało egzamin. Wszystkie służby i instytucje zadziałały w sposób poważny, zorganizowany i profesjonalny, zgodnie z wypracowanymi procedurami" - napisał minister Kamiński na Twitterze.

W czwartek na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego powstało osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Mieszczą się one w pobliżu przejść granicznych w woj. lubelskim (Dorohusk, Dołhobyczów, Hrebenne, Zosin) i podlaskim (Medyka, Korczowa, Łodynia, Krowica Sama). Trwają przygotowania do uruchomienia punktu recepcyjnego w Hali Kijowskiej niedaleko przejścia granicznego w Korczowej na Podkarpaciu.

W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej i psychologicznej, złożyć wniosek o pomoc międzynarodową, wypełnić dokumenty uprawniające do pobytu lub uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce.

Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej w Ukrainie.