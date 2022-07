Szef MSWiA: żyjemy w czasach wyzwań i zagrożeń, ale polska policja zdaje ten egzamin znakomicie

Żyjemy i działamy w niełatwych czasach; wyzwania i zagrożenia są wielkie, ale polska policja zdaje ten egzamin znakomicie - mówił w sobotę w Katowicach szef MSWiA Mariusz Kamiński.

W sobotę w Katowicach odbyły się Centralne Obchody święta Policji, z udziałem m.in. prezydent Andrzeja Dudy.

W uroczystości wziął również udział szef MSWiA Mariusz Kamiński, który w swoim wystąpieniu podkreślał, że funkcjonariuszom przyszło żyć i działać w niełatwych czasach, w których wyzwania i zagrożenia są wielkie. "Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą - ta wielomiesięczna, nieustanna agresja, jaka stamtąd płynie, ta brutalna wojna, jaka jest tuż obok granic naszego kraju - to są wielkie wyzwania" - wskazał.

"Służby państwowe, wszystkie struktury państwa polskiego, zdają egzamin ze skutecznego działania, ale polska policja ten egzamin zdaje znakomicie, wspaniale, z realnymi, niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami" - powiedział.

Zwracając się bezpośrednio do policjantów podkreślał, że to właśnie oni razem z funkcjonariuszami straży granicznej i żołnierzami wojska polskiego - ramię w ramię - obronili integralność naszej wschodniej granicy z Białością. "To wy, od pierwszych godzin wojny w Ukrainie byliście na granicy, zapanowaliście nad sytuacją, uniemożliwiliście chaos, który mógł tam zapanować, gdyby was nie było" - mówił.

Zaznaczał, że funkcjonariusze dali poczucie bezpieczeństwa setkom tysięcy kobiet i dzieci z Ukrainy, uciekającym przed wojną do naszego kraju. "To wasza wielka zasługa. To pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych polska policja jest fundamentem działań państwa, jest formacją uniwersalną, działającą szybko, sprawnie i skutecznie" - przyznał.

Dodał, że jest to wielki sukces funkcjonariuszy, ponieważ "formacja policyjna jest mocnym fundamentem naszego państwa, a w sytuacjach kryzysowych - niezwykle skutecznym".

Szef MSWiA przyznał także, że jest dumny z tego, że może nadzorować tak fantastyczne formacje, jakie podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a w szczególności - polską policję.

Dziękował także funkcjonariuszom za ich ciężką i ryzykowną służbę.