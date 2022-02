Szef MSZ będzie w Moskwie rozmawiał o sytuacji na Ukrainie i sprawach dwustronnych

O sytuacji na Ukrainie oraz sprawach dwustronnych mają rozmawiać we wtorek w Moskwie szefowie MSZ Polski i Rosji - Zbigniew Rau i Siergiej Ławrow. "Minister Rau będzie zachęcał do kontynuacji dialogu, ale pokaże też, że Zachód jest gotowy z polityką sankcji - zapowiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Minister Rau udał się do Moskwy w poniedziałek po południu, we wtorek spotka się z Siergiejem Ławrowem. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina podkreślił w poniedziałek, że Rau udaje się do Rosji jako przewodniczący OBWE. Zwrócił jednocześnie uwagę, że będzie to pierwsza od niemalże 10 lat wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie.

Rozmowy szefów MSZ Polski i Rosji rozpoczną się we wtorek o godz. 11 czasu moskiewskiego. "Będą to rozmowy plenarne pod przewodnictwem ministrów Siergieja Ławrowa i Zbigniewa Raua; potrwają godzinę. Podczas tych rozmów ministrowie Rau i Ławrow będą rozmawiali o agendzie związanej z OBWE. Jak się więc państwo mogą domyślić, w kontekście też ostatnich kilku dni, nie będzie to sama rozmowa poświęcona OBWE, jej problemom, budżetowi czy też roli Rosji w tej organizacji, ale choćby temu, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa niepoślednią rolę, tutaj zwłaszcza wspominamy rolę misji monitorującej tej organizacji, która na Ukrainie ciągle przebywa" - przekazał rzecznik MSZ.

Bezpośrednio po tych rozmowach odbędzie się konferencja prasowa, w której będą uczestniczyć polscy i rosyjscy dziennikarze. Po konferencji ministrowie rozpoczną kolejną turę rozmów, poświęconą agendzie dwustronnej pomiędzy Polską a Rosją. "Tutaj wiele tematów będzie zbliżonych do tego, co mamy na rozmowie dotyczącej OBWE" - mwił rzecznik. Podkreślił, że na tym zakończą się oficjalne rozmowy.

Według wiceszefa MSZ Marcina Przydacza, Zbigniew Rau w Moskwie będzie zachęcał do kontynuacji dialogu na forum OBWE. "Kilka dni temu w Wiedniu minister Rau zaproponował całą formułę rozmów w różnych koszykach, o różnej tematyce we wszystkich tych sprawach, które i Zachód, i Rosję interesują. Oczywiście nie nazywajmy tego w żaden sposób negocjacjami, ale formułą rozmowy taką, żeby te napięcia postarać się przynajmniej ograniczyć" - mówił Przydacz w poniedziałek w Radiu Plus.

Jak ocenił, Rosja celowo wyskalowała bardzo wysoko swoje oczekiwania, miejscami zupełnie nie do przyjęcia. "Strona NATO-wska i strona unijna od wielu tygodni mówią Rosji, że nie ma powrotu do stref wpływu, do państw drugiej kategorii, do agresywnej polityki. To o czym możemy rozmawiać to o redukcji ryzyka, o większej transparencji - tym czy się zajmuje między innymi OBWE, jak spowodować, żeby ta sytuacja nie była napięta" - podkreślił wiceszef MSZ.

"To będzie pan minister Rau przedstawiał, ale myślę, że też pokaże swoim rosyjskim rozmówcom, że strona zachodnia jest gotowa z polityką sankcji, że te sankcję naprawdę będą twarde i mamy nadzieję, że Rosja przeanalizuje to, czy opłaca się jej rzeczywiście realizować tę politykę przy zapewnieniach twardej odpowiedzi ze strony Zachodu" - powiedział Przydacz.

Zbigniew Rau i polska delegacja mają zaplanowany we wtorek również wyjazd na prospekt Andrieja Sacharowa pod tzw. Ścianę Boleści, upamiętniającą pomordowanych w Związku Radzieckim, głównie przez system stalinowski, oraz pod Kamień Sołowiecki, upamiętniający zamordowanych na Sołowkach i w innych sowieckich łagrach. Podczas wizyty Rau ma się też spotkać w ambasadzie RP w Moskwie z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 r. Dmitrijem Muratowem, który jest redaktorem naczelnym "Nowej Gaziety". Rau ma też udzielić wywiadu temu tytułowi.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja poinformowała, że rozmowa była "rzeczowa i profesjonalna", ale "nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni". W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili - zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.