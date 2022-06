Szef MSZ: będziemy aktywnie towarzyszyć Ukrainie i Mołdawii na drodze do europejskiej przyszłości

Polska zawsze wspierała dążenia Ukrainy i Mołdawii do członkostwa w UE; zapewniamy, że będziemy im aktywnie towarzyszyć na drodze do europejskiej przyszłości - oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

"Z wielkim zadowoleniem przyjąłem decyzję o przyznaniu statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy i Mołdawii. Polska zawsze wspierała dążenia obu państw do członkostwa w UE. Zapewniamy, że będziemy aktywnie towarzyszyć Ukrainie i Mołdawii na drodze do europejskiej przyszłości" - napisał na Twitterze szef polskiej dyplomacji.

Rada Europejska zdecydowała w czwartek o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Rada Europejska postanowiła uznać europejską perspektywę Gruzji i jest gotowa przyznać jej status kraju kandydującego po zajęciu się priorytetowymi zagadnieniami.