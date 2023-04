Szef MSZ: Chiny ponoszą szczególną odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju

Chiny jako jedno z najpotężniejszych państw świata i stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ ponoszą szczególna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju na świecie; liczymy, że będą aktywniej reagować na niszczenie tego pokoju przez Rosje - powiedział w Sejmie szef MSZ Zbigniew Rau.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rau zwracał uwagę na relacje Polski z państwami grupy BRICS. "Planujemy dokonać wkrótce wysokiej rangi nominacji ambasadorskich do dwóch państw tej grupy dla podkreślenia ich znaczenia w naszej polityce" - zapowiedział.

"Doceniamy wagę stosunków z Chinami - jednym z najpotężniejszych państw świata, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z tego tytułu Chiny ponoszą szczególną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju na świecie. Liczymy, że będą aktywniej reagować na niszczenie tego pokoju przez Rosję" - oświadczył szef MSZ.

Zapowiedział, że strona polska będzie przekonywać chińską, że skutki wojny na Ukrainie nie mają charakteru regionalnego. "Przyzwolenie na uciekanie się do wojny jako narzędzia polityki, zmiany granic siłą i rewizjonizm, przyniosłyby trudne do przewidzenia konsekwencje nie tylko w Europie, ale również w Azji. Polska docenia chińskie deklaracje o respektowaniu suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw. Doceniamy również jasno wyartykułowany sprzeciw Pekinu wobec użycia lub gróźb użycia broni jądrowej w stosunkach międzynarodowych. Chcielibyśmy jednak ujrzeć bezpośrednie zastosowanie zasad prawa międzynarodowego przez Pekin w odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę" - wskazał Rau.

Szef MSZ podkreślił, że w ubiegłym roku kwestia Ukraina była jedną z najważniejszych w polskim dialogu z Chinami. "Z satysfakcją odnotowujemy, że udało się utrzymać wysoki poziom komunikacji polsko-chińskiej także w okresie pandemii i pomimo wprowadzonych przez władze chińskie drastycznych ograniczeń na bezpośrednie kontakty z zagranicą, związanych z pandemią COVID-19" - zaznaczył minister. Wyraził nadzieję na szybki powrót do regularnych kontaktów po pandemii.

"Powrót Chin do regularnych kontaktów fizycznych ze światem jest dla nas szczególnie ważny z racji najważniejszego wyzwania, jakim jest budowanie zrównoważonych relacji gospodarczych z tym krajem, także przez innych naszych europejskich partnerów. Obserwujemy z zainteresowaniem intensyfikację polityki wobec Chin ze strony Hiszpanii, Niemiec i Francji" - wskazał szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że w trakcie III posiedzenia polsko-chińskiego Komitetu Międzyrządowego w czerwcu 2022 roku przekazał swojemu chińskiemu odpowiednikowi, że Polska oczekuje większej otwartości Chin w rozwiązywaniu problemów w dwustronnych relacjach gospodarczych.

Jak dodał, w stosunkach z Chinami planowane jest również dalsze wykorzystywania instrumentów UE. "Polska będzie w dalszym ciągu współkształtowała nowe ramy tych relacji, w oparciu o konkurencję, systemową rywalizację, ale i współpracę. Naszymi wyznacznikami będą nadrzędne zasady wzajemności i równych warunków konkurencji. Będziemy jednocześnie dbać o to, aby strategiczne decyzje zapadające w Brukseli na temat Chin odzwierciedlały w adekwatnym stopniu interesy Polski i naszego regionu" - oświadczył minister Rau.