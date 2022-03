Szef MSZ: cieszę się z uwolnienia Andżeliki Borys z aresztu; nie zapomnimy o innych więźniach, zwłaszcza o Andrzeju Poczobucie

Szef MSZ Zbigniew Rau oświadczył, że niezwykle cieszy się z uwolnienia Andżeliki Borys z aresztu. Nie zapominamy o innych więźniach politycznych na Białorusi, szczególnie o Andrzeju Poczobucie - zapewnił.

W piątek po południu rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys został zwolniona z białoruskiego więzienia. Borys przebywała w areszcie od 23 marca ubiegłego roku.

"Niezwykle cieszę się z uwolnienia Pani Andżeliki Borys z aresztu. Nie zapominamy o innych więźniach politycznych na Białorusi, a w szczególności o Andrzeju Poczobucie" - napisał szef polskiej dyplomacji na Twitterze.

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz wcześniej w piątek przekazał PAP, że polska placówka dyplomatyczna w Mińsku nawiązała kontakt z Andżeliką Borys. Przydacz pytany, czy wiadomo, co dzieje się z Andrzejem Poczobutem odparł, że polska dyplomacja zabiega również i o zwolnienie red. Poczobuta. "Jest to dla nas absolutny priorytet" - podkreślił.

We wpisie na Twitterze Przydacz napisał m.in., że Andżelika Borys "pozostaje na terytorium Białorusi, jest w kontakcie z polskimi dyplomatami i zostanie objęta odpowiednią opieką" oraz czuje się ona "dobrze, ale pobyt w areszcie odcisnął na niej piętno".

Andżelika Borys została zatrzymana w Grodnie 23 marca ub.r. najpierw za organizację imprezy kulturalnej Grodzieńskie Kaziuki, którą władze uznały za "nielegalną". Została skazana na 15 dni aresztu, jednak na wolność już nie wyszła, bo władze szybko postawiły jej zarzuty z art. 130. p.3 białoruskiego kodeksu karnego.

Zarzucono jej działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej. Według prokuratury Borys miała działać na rzecz "rehabilitacji nazizmu". Ze wskazanego artykułu na Białorusi grozi za to kara pozbawienia wolności od pięciu do 12 lat.

Dwa dni po zatrzymaniu Borys zatrzymano również aktywistę ZPB i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.