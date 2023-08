Szef MSZ do Białorusinów: wobec wielkiej nieuczciwości pokazaliście wolę do życia w wolnym, demokratycznym państwie

Pamiętamy o waszej niezłomnej postawie. Wobec wielkiej nieuczciwości pokazaliście wolę do życia w wolnym i demokratycznym państwie - mówił szef MSZ Zbigniew Rau w opublikowanym w środę wystąpieniu w związku z trzecią rocznicą sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi.

"Nasi drodzy sąsiedzi, Białorusini, mijają trzy lata, od kiedy sfałszowano wybory prezydenckie w waszym kraju. Pamiętamy o waszej niezłomnej postawie. Wobec wielkiej nieuczciwości pokazaliście wolę do życia w wolnym i demokratycznym państwie" - mówił Rau w kierowanym do Białorusinów wystąpieniu.

Przypomniał, że opór Białorusinów spotkał się z "brutalnym odwetem". "Masowe aresztowania, pobicia, zastraszanie, a nawet zabójstwa - to odpowiedź władz na pragnienie obywateli do godnego życia" - podkreślił szef MSZ.

Podkreślił, że społeczeństwo białoruskie, w tym również polska mniejszość narodowa, pozbawione jest możliwości normalnego rozwoju. Rau zaznaczył, że setki tysięcy Białorusinów opuściło ojczyznę. "Uciekliście przed represjami i z braku perspektyw. Dla większości tej wielkiej emigracji to właśnie Polska stała się bezpieczną przystanią" - wskazał. Jak dodał, mimo możliwości jakie daje Białorusinom nasz kraj, rozumiemy "pragnienie jak najszybszego powrotu do domu".

Szef MSZ zaznaczył, że Białorusini coraz częściej odwołują się do swojej historii, bogatej kultury, języka i unikalnej tożsamości, za co spotykają ich represje ze strony reżimu. "Poszukiwanie korzeni oraz dbanie o własne dziedzictwo jest najlepszym świadectwem miłości do ojczyzny i troski o jej przyszłość" - ocenił.

"My, Polacy, mamy w pamięci naszą własną trudną historię. Dlatego doskonale rozumiemy wasze pragnienie do życia w wolnym państwie białoruskim. Wierzę, że uda się wam odzyskać swoją ojczyznę" - zakończył wystąpienie szef MSZ.

