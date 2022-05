Szef MSZ: dzisiaj nie zachodzą przesłanki do redukowania naszego przedstawicielstwa w Kiszyniowie

Mołdawia w powszechnej opinii może być miejscem potencjalnego konfliktu, jednak dzisiaj nie zachodzą przesłanki do redukowania naszego przedstawicielstwa w Kiszyniowie – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych, przewodniczący OBWE Zbigniew Rau.

Szef MSZ w Polskim Radiu 24 był pytany m.in. o to, czy w związku z doniesieniami o możliwym ataku Rosji na Mołdawię oraz wzrostem napięcia na Bałkanach, resort planuje ewakuacje polskich placówek dyplomatycznych w tych miejscach.

Minister spraw zagranicznych wskazał, że w kwestii obecności naszych dyplomatów w miejscach konfliktu, Polska reaguje adekwatnie do sytuacji, biorą pod uwagę zarówno polską rację stanu, jak i bezpieczeństwo samych przedstawicieli.

Przypomniał, że ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki nigdy nie opuścił swojej placówki, podobnie jak konsul we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Szef MSZ zwrócił uwagę, że Mołdawia w powszechnej opinii może być miejscem potencjalnego konfliktu. Przypomniał, że jako przewodniczący OBWE kilka tygodni temu odwiedził ten kraj.

"Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie zachodzą przesłanki do redukowania naszego przedstawicielstwa w Kiszyniowie" - oświadczył Rau.

Wskazał również, że w związku z zaostrzaniem się konfliktu na Bałkanach, szczególnie w Bośni i Hercegowinie, sytuacja w tym regionie z perspektywy OBWE jest przedmiotem "szczególnej troski".

Szef MSZ był także pytany o relacje Warszawy z Paryżem i Berlinem. Zwrócił uwagę, że głównym punktem odniesienia jest tu agresja Rosji na Ukrainę, dlatego "nasze podejścia różnią się bardzo istotnie".

Jak tłumaczył, wynika to z wielu czynników. "Po pierwsze dlatego, że tamte społeczeństwa są tradycyjnie - w porównaniu ze społeczeństwem polskim - prorosyjskie. (...) O ile opinii publicznej czy to francuskiej czy niemieckiej stosunkowo łatwiej jest zbliżyć się do stanowiska polskiego w reakcji na zbrodnie wojenne, posiadające wręcz cechy ludobójstwa, których dopuszcza się Rosja na Ukrainie, to dla rządów jest to istotnie trudniejsze" - powiedział Rau.

Zaznaczył jednak, że Francja i Niemcy "pod wpływem Polski, a także w wyniku nacisków skrzydła anglosaskiego NATO, zaczynają zmierzać we właściwym kierunku, wskazywanym praktycznie przez stanowisko naszego kraju". "To obserwujemy, ale jest to proces dość mozolny" - dodał minister.