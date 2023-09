Szef MSZ: gdyby do władzy doszli nasi przeciwnicy, mielibyśmy na wschodniej flance NATO rząd niemiecki bis

Gdyby do władzy doszli nasi przeciwnicy, mielibyśmy na wschodniej flance NATO rząd niemiecki bis - ocenił w niedzielę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Dodał, że Polska pomagała Ukrainie tak szybko i tak dużo, jak to możliwe, a niemieccy partnerzy tak mało i tak wolno, jak to możliwe.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w niedzielę w TVP INFO, odpowiadając na pytanie, czy nadchodzące wybory parlamentarne w Polsce "rozstrzygną o istnieniu Trójmorza, czy rozstrzygną o poddaniu Polski pod dyktando Niemiec, pod dyktando Moskwy", stwierdził, że "bez wątpienia tak".

"Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy do władzy dochodzą nasi oponenci - scenariusze fatalne dla polskiej wolności, dla polskiej demokracji, dla polskiej gospodarki kreślimy codziennie" - zauważył Rau. Wskazał też na relacje międzynarodowe. "Jesteśmy dzięki naszemu wysiłkowi zbrojnemu, dzięki wysiłkowi politycznemu, w tym także dzięki działaniom naszej dyplomacji zwornikiem wschodniej flanki NATO, czyli praktycznie zwornikiem wschodniej tarczy NATO" - stwierdził, dodając, że "gdyby (...) do władzy doszli nasi przeciwnicy, mielibyśmy na wschodniej flance, w naszym miejscu, cała Europa, Wspólnota Transatlantycka miałaby taki rząd niemiecki bis". Zwrócił uwagę jak w sprawach bezpieczeństwa zachowują się Niemcy, jak wspierali Ukrainę.

"To są rzeczy absolutnie nieporównywalne z nami. My pomagaliśmy tak szybko i tak dużo, jak to możliwe, a niemieccy partnerzy tak mało i tak wolno jak to możliwe" - ocenił minister Rau.

Jego zdaniem gdyby Polska nie uprawiała takie polityki, jaką prowadziła przez 8 ostatnich lat, "stopień emancypacji regionu byłby ograniczony".

Dodał, że na gruncie unijnym Polska jest też odbierana, jako "autentyczna zapora dla tego, co dzisiaj nazywa się procesem federalizacji Europy - faktycznie niemieckiej dominacji, bo przecież Unia Europejska, także ze względów czysto ustrojowych nigdy nie będzie państwem - zatem jako orędownika Europy wolnych suwerennych państw narodowych".

Podkreślił też, że polska polityka wschodnia "powinna stanowić zaporę dla stale odradzającego się rosyjskiego imperializmu".

