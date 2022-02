Szef MSZ jedzie do Brukseli - spotka się m.in. z szefem dyplomacji Ukrainy i sekretarzem generalnym NATO

Szef MSZ Zbigniew Rau jedzie w poniedziałek do Brukseli, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych UE, spotka się z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą oraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

O planach ministra Raua poinformował w niedzielę resort spraw zagranicznych.

Wizyta szefa MSZ w Brukseli rozpocznie się w poniedziałek od udziału w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, gdzie omówione zostaną kwestie m.in. bezpieczeństwa europejskiego. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE spotkają się również z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą.

We wtorek Rau będzie przebywał w siedzibie NATO, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem oraz przedstawi na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej priorytety polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Także w poniedziałek, na wniosek Ukrainy, obradować ma w Wiedniu Stała Rada Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która omówi przebieg kryzysu ukraińskiego. "Celem posiedzenia jest przedyskutowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach oraz tego, jakie kroki powinna podjąć OBWE w tej sytuacji, po to, żeby - przede wszystkim - doprowadzić do deeskalacji napięcia" - powiedział w niedzielę PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Polska sprawuje obecnie roczne przewodnictwo w OBWE.

W niedzielę minister Rau rozmawiał telefonicznie z sekretarz generalną OBWE Helgą Marią Schmid. Jak przekazała szefowa Organizacji na Twitterze, rozmowa z Rauem dotyczyła pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy. "Podkreśliliśmy kluczowe znaczenie pracy Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie i wysiłków negocjacyjnych podejmowanych przez Trójstronną Grupę Kontaktową dla zapewnienia ciągłego dialogu i osiągnięcia deeskalacji" - dodała Schmid.

Zagrożenia dla światowego pokoju i bezpieczeństwa były także - jak poinformowało polskie MSZ - jednym z tematów niedzielnego spotkania Raua z szefową dyplomacji Australii Marise Payne. Ministrowie omówili także perspektywy współpracy Polski i Australii w przyszłości.

Wizyta minister Payne w Warszawie przypadła w 50. rocznicę nawiązania polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych.