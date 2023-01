Szef MSZ: najważniejszym dorobkiem naszego przewodnictwa w OBWE jest demonstracja jedności państw broniących porządku międzynarodowego

Jestem przekonany, że najważniejszym, choć trudno wymiernym, dorobkiem naszego przewodnictwa w OBWE jest konsolidacja i demonstracja jedności państw broniących porządku międzynarodowego - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau, przedstawiając informację na temat podsumowania polskiego przewodnictwa w OBWE.

W czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji spraw zagranicznych, na którym szef MSZ Zbigniew Rau przedstawił informację na temat podsumowania polskiego przewodnictwa w OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), które miało miejsce w ubiegłym roku.

Minister podkreślił, że nasze przewodnictwo w OBWE w zeszłym roku przypadło na czas najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej. "Wydarzenia zeszłego roku, a więc agresja Rosji na Ukrainę stanowiły największe obciążenie i największe wyzwanie dla funkcjonowania OBWE od początku jej istnienia" - podkreślił Rau.

Jak mówił, "jawne pogwałcenie przez Rosję elementarnych zasad na których ta organizacja się opiera i zobowiązań zgodnie z tymi zasadami, zobowiązań podejmowanych przez państwa należące do tej organizacji postawiło pod znakiem zapytania możliwość jej funkcjonowania w obecnych warunkach geopolitycznych". "Mówiąc wprost postawiło pod znakiem zapytania możliwość przetrwania tej organizacji" - podkreślił szef MSZ.

Zaznaczył, że Polska obejmując przewodnictwo organizacji pokładała zaufanie w uniwersalnych zasadach prawa międzynarodowego oraz mechanizmach dyplomacji wielostronnej. "To są przecież fundamenty i instrumenty zapewnienia pokoju i ładu międzynarodowego" - dodał minister.

"Jednocześnie wierzyliśmy głęboko w zasadę multilateralizmu, która sprowadza się do współpracy, szacunku oraz przywiązania do uniwersalnych zasad, które umożliwiają zrównoważony rozwój społeczny czy gospodarczy państw i społeczeństw w obrocie międzynarodowym" - mówił Rau.

I wreszcie - dodał - "to, co nas także cechowało to przekonanie, że taka współpraca zapewnia efekt synergii, a więc wartości dodanej, dobrze służy zatem wspólnocie międzynarodowej".

"Wychodziliśmy z założenia, że OBWE, jest powołana do tego, by rozładowywać napięcia, by zapobiegać konfliktom, by budować zaufanie i wzajemny szacunek państw uczestniczących" - podkreślił minister.

Wskazał, że "wychodząc z tego założenia układaliśmy tzw. priorytety naszego przewodnictwa". "Wśród tych priorytetów znalazły się między innymi działania na rzecz rozwiązywania konfliktów w obszarze OBWE, pomoc dla ludności w strefie konfliktu, odbudowa gospodarcza po pandemii, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom utrudniającym stabilny rozwój. I wreszcie staraliśmy się nadać taki wyraźny akcent naszemu przewodnictwu opowiadając się za naszą wolą, zajęcia się szczególnie w sferach konfliktu tymi, którzy są społecznie najsłabsi, w więc dziećmi, kobietami i osobami starszymi" - wymienił szef MSZ.

Podkreślił, iż jest przekonany, że "najważniejszym, choć trudno wymiernym, dorobkiem naszego przewodnictwa (w OBWE) jest konsolidacja i demonstracja jedności państw broniących porządku międzynarodowego". "Dla mnie rzeczą niezwykle ważną jest to, że Północna Macedonia obejmując przewodnictwo 1 stycznia tego roku wskazując swoje priorytety ale także politykę organizacji w roku 2023 wskazywała, będzie kontynuowała kierunek polityczny polskiego przewodnictwa, przede wszystkim nada priorytet sprawie ukraińskiej, a także skoncentruje się na wsparciu dla ludności cywilnej w sferach konfliktu".

Celem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Powstała ona 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.