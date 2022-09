Szef MSZ: nota ws. reparacji będzie na początku przyszłego miesiąca

Nota ws. reparacji wojennych będzie gotowa na początku przyszłego miesiąca - zapowiedział w środę szef MSZ Zbigniew Rau w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie. Wyraził nadzieję, że utrzyma się "kierunek ewolucji opozycji" ws. reparacji.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, wkrótce ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna

W środę Sejm przyjął uchwałę, w której wzywa rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej. Za uchwałą głosowało 418 posłów, 4 posłów KO było przeciwnych (Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz oraz Urszula Zielińska). 15 posłów wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu dziennikarze pytali Zbigniewa Raua, kiedy będą następne działania strony polskiej po przyjęciu uchwały przez Sejm. "Będzie nota bardzo niedługo, na początku przyszłego miesiąca" - zapowiedział szef MSZ.

Dopytywany, do kogo adresowana będzie nota ws. reparacji i na jakim szczeblu, Rau poprosił o cierpliwość, uzależniając to od podjęcia decyzji w tej sprawie.

Pytany o komentarz dotyczący poparcia uchwały Sejmu przez opozycję, Rau wyraził nadzieję, że ten kierunek ewolucji opozycji się utrzyma. "Chociaż nie jestem optymistą" - zaznaczył.

Sejm w uchwale wezwał rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Polsce i jej obywatelom na skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Wskazuje, że państwo polskie nigdy nie otrzymało rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez państwo niemieckie. Ani też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych polskim obywatelom.

Podkreślono też, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego, a twierdzenie, że zostały one prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych.