Szef MSZ o zarzutach Niemiec ws. imigrantów: chodzi wyłącznie o ingerencję w polskie sprawy wewnętrzne

Zarzuty pod adresem Polski ws. nielegalnych imigrantów to świadoma polityka kanclerza Niemiec Olafa Scholza, m.in. w związku z wyborami w Hesji i Bawarii - powiedział w poniedziałek w Polsat News szef MSZ Zbigniew Rau. Jak ocenił, Scholz wspiera Donalda Tuska w kampanii oszczerstw i chodzi mu o ingerencję w polskie sprawy wewnętrzne.

W wywiadzie minister spraw zagranicznych odniósł się do zarzutów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, że Polska nie rejestruje przybywających na jej terytorium imigrantów, tylko "świadomie przepuszcza ich dalej do Niemiec".

Pytany, czy faktycznie jest to świadoma polityka Polski, Rau odparł, że jest to świadoma polityka kanclerza Scholza, "który doskonale wie, że od czterech miesięcy znajduje się pod presją prawicowych partii politycznych, którzy domagają się zwiększenia kontroli na granicach Niemiec, w tym z Polską i Czechami".

Szef MSZ przypomniał, że 8 października odbędą się wybory w Hesji i Bawarii. "W Hesji chce wygrać wybory minister spraw wewnętrznych, która jest partyjną koleżanką kanclerza" - zauważył szef MSZ.

"Jeśli to wszystko weźmiemy pod uwagę, i to że kanclerz Scholz zobaczył, że trzeba pomagać Tuskowi w kampanii oszczerstw dotyczącej naszej polityki migracyjnej, jeśli to poskładamy w całość, wiemy, że chodzi wyłącznie o ingerencję w polskie sprawy wewnętrzne i w naszą kampanię wyborczą" - ocenił szef MSZ.