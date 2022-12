Szef MSZ: OBWE to organizacja oparta na konsensusie, musimy bronić jej wartości

OBWE to organizacja oparta na konsensusie, musimy bronić jej wartości i instytucji, bo nie ma dla nich alternatywy; bez tego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tej wspólnoty, która obecnie pozbawiona jest jednomyślności - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE.

W piątek w Łodzi zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w trakcie którego zakończyła się polska tegoroczna prezydencja w organizacji. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu dotychczasowy przewodniczący OBWE Zbigniew Rau podkreślił, że organizacja taka jak OBWE może działać tylko wtedy, gdy wszyscy jej członkowie będą działali w "dobrej woli, zmierzając do zachowania jej podstawowych wartości". Podkreślił, że obecnie organizacja znalazła się w ekstremalnie wymagającej i nieprzewidywalnej sytuacji.

"Ta podstawowa koncepcja funkcjonowania organizacji została pogwałcona przez sam fakt agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Jeden kraj członkowski użył siły przeciw innemu - to jest powodem, dla którego trzymając się zasad i zobowiązań, na których ta organizacja została zbudowana, musieliśmy uciec się do środków nadzwyczajnych, włączając instrumenty, którymi dysponujemy, a które nie wymagały jednomyślności" - powiedział szef MSZ.

Dyplomata zaznaczył, że OBWE to organizacja oparta na konsensusie. "Znaleźliśmy sposoby, aby utrzymać jej działanie, ale mają one charakter jedynie tymczasowy, co z kolei doprowadzi nas do punktu, który, czy tego chcemy, czy nie, rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości naszej organizacji - czy może ona działać dalej, przestrzegając swoich zasad i zobowiązań, bez tego konsensusu" - stwierdził.

"Odpowiedź brzmi: nie. Konsensus jest fundamentem działania organizacji" - oświadczył szef MSZ. Dodał, że obecnie rozpoczynają się dyskusje na temat przyszłego kształtu OBWE. "Ja osobiście wierzę, że nie ma alternatywy dla trzymania się zasad i obrony zobowiązań, lecz to prowadzi nas do sytuacji, z której niezwykle trudno wyobrazić sobie dalsze harmonijne i przewidywalne funkcjonowanie OBWE, przy założeniu, że obejmuje ono wszystkie kraje członkowskie" - ocenił Rau.

Dotychczasowy przewodniczący OBWE dodał, że "musimy trzymać się zasad i zobowiązań; dalej - musimy bronić instytucji, które na tych zasadach bazują, i wreszcie musimy poszukiwać rozwiązań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji".