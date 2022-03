Szef MSZ: oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

Jesteśmy oburzeni rosyjskimi atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci w Ukrainie; oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - mówił w czwartek szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii.

Szef polskiej dyplomacji spotkał się w czwartek w Warszawie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Jose Manuelem Albaresem Bueno. Na wspólnej konferencji prasowej Rau podkreślił, że rozmowa z hiszpańskim gościem koncentrowała się na kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej implikacji dla europejskiego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.

"Jesteśmy oburzeni atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci i na cele, które nie mają charakteru wojskowego. Oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - oświadczył Rau.

Podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę, "to nie tylko złamanie fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego". "Rosja świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw światowej architektury bezpieczeństwa, podjęła także decyzję o siłowej zmianie granic" - powiedział szef polskiego MSZ.

"Polska uważa za niemożliwe do przyjęcia jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, które podważałyby integralność terytorialną i niepodległość ukraińskiego państwa. Cieszy nas to, że takie stanowisko jest podzielane przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej" - zaznaczył Rau.

Dodał, że wspólnym celem powinno być wspieranie władz w Kijowie w oporze wobec rosyjskiej agresji. "Ukraina działa w samoobronie, co daje społeczności międzynarodowej prawo do wsparcia technicznego, ale także wojskowego" - powiedział szef MSZ. Podkreślał, że kluczowe jest także utrzymanie presji sankcyjnej poprzez pełne wykorzystanie już nałożonych sankcji, ale również poprzez kolejne dotkliwe sankcje tak gospodarcze i polityczne.

Jose Manuel Albares Bueno mówił, że nałożone dotychczas na Rosję sankcje, zarówno ekonomiczne jak i polityczne, są ogromne. "Oczywiście musimy również wspomóc prokuraturę sądu międzynarodowego karnego, aby mógł on pociągnąć do odpowiedzialności za te wszystkie straszne zbrodnie, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Mamy nadzieję, że tak sie stanie" - powiedział Albares Bueno

Rau stwierdził, że inwazja na Ukrainę jest przez Rosję kłamliwie i cynicznie przedstawiana jako operacja specjalna. Oznacza to - dodał - iż Rosja sama wyklucza się ze wspólnoty państw, których celem jest pokojowa współpraca.

Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że nie można też pomijać współodpowiedzialności Białorusi za rosyjską agresję na Ukrainę. Wskazywał, że konieczna jest presja międzynarodowa, tak by Mińsk powstrzymał się od bezpośredniego, militarnego zaangażowania na Ukrainie.

Minister podkreślił, że Polska jest zaangażowanym rzecznikiem europejskich aspiracji Ukrainy. W tym kontekście przypomniał ubiegłotygodniową deklaracja Rady Europejskiej podkreślającą, że Ukraina należy do europejskiej rodziny. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji konieczny jest silny przekaz wsparcia dla Ukrainy. "Dlatego też wniosek władz tego państwa dotyczący przyjęcia go do UE powinien spotkać się z pozytywną odpowiedzią Komisji Europejskiej, a także państw członkowskich" - powiedział Rau.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił również, że należy nieprzerwanie pamiętać o uchodźcach uciekających z Ukrainy. "W skali europejskiej to największy exodus od czasów II wojny światowej. Bezprecedensowe zaangażowanie naszego społeczeństwa, ale także rządu w pomoc dla uchodźców potrzebuje międzynarodowego wsparcia" - oświadczył.

Rau zaznaczył, że Hiszpania aktywnie włącza się w tę kwestię poprzez wielomilionową pomoc humanitarną i przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.

Szef hiszpańskiego MSZ docenił pomoc, jakiej Polacy udzielają uchodźcom z Ukrainy. "Polska nie będzie sama w tych wysiłkach. Hiszpania poprzez swoją pomoc humanitarną, a także przyjęcie uchodźców będzie stała ramię w ramię z Polską" - zapewnił Albares Bueno.

Chwalił też polską szczodrość i solidarność, którą zaobserwował podczas wizyty na przejściu granicznym w Medyce i w Przemyślu. Dziękował także za pomoc, której Polska udzieliła obywatelom Hiszpanii ewakuującym się z Ukrainy.

Albares Bueno podkreślił, że Hiszpania wysłała już ponad 20 ton pomocy humanitarnej na Ukrainę poprzez Polskę i dziękował za pomoc w jej dostarczeniu. "Pomoc humanitarna jest niezbędna, aby ludność mogła przeżyć. Hiszpania wyraża w ten sposób swoją solidarność" - dodał. Zapowiedział także, że w najbliższych dniach z Hiszpanii zostanie wysłany konwój z 30 tonami pomocy humanitarnej do Mołdawii.

Szef hiszpańskiego MSZ poinformował ponadto, że Hiszpania zaplanowała dla Ukrainy "szeroki pakiet bezprecedensowej pomocy" o wartości 31 mln euro.

Rau wyraził zadowolenie, że Polska i Hiszpania "w tym trudnym momencie potwierdzają jedność i Europy, i NATO oraz podzielają opinie, co do konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO".

"Cieszą nas decyzje Hiszpanii o wzmocnieniu kontyngentu wojskowego na Łotwie, ale także, jak rozumiem, w Bułgarii w ramach wysuniętej obecności" - powiedział Rau. "Bez wątpienia przez takie wspólne działania mamy szansę na obronienie europejskiego pokoju i bezpieczeństwa" - dodał.

Zwrócił też uwagę, że Hiszpania będzie gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, podczas którego zostaną podjęte ważne decyzję dotyczące przyszłości Sojuszu. Przypomniał zarazem, że Polska od początku roku sprawuje roczne przewodnictwo w OBWE. "Z tych względów wynika potrzeba, ale także wola zacieśnienia współpracy między naszymi państwami" - podkreślił szef polskiego MSZ