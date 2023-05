Szef MSZ podczas wizyty w Japonii spotkał się z premierem Kishidą i ministrem SZ Hayashim Yoshimasą

Podczas wizyty w Japonii szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się z premierem Fumio Kishidą oraz swoim odpowiednikiem Hayashim Yoshimasą; spotkał się także z przedstawicielami japońskiego parlamentu i wystąpił na tokijskim Uniwersytecie Waseda - poinformowało MSZ w mediach społecznościowych.

O działaniach szefa MSZ podczas trwającej od środy do piątku wizyty w Japonii informował w mediach społecznościowych rzecznik resortu Łukasz Jasina. Jak czytamy we wpisach publikowanych na profilu MSZ oraz Jasiny, minister Rau spotkał się w Tokio m.in. z japońskim premierem Fumio Kishidą. "To kolejny znak rosnącego znaczenia stosunków polsko-japońskich" - ocenił w czwartkowym wpisie Jasina.

Jak podkreśla MSZ, głównym punktem wizyty ministra Raua w Japonii było środowe spotkanie z jego odpowiednikiem Hayashim Yoshimasą. "Podczas rozmowy ministrowie omówili kwestie związane z polsko-japońskim partnerstwem strategicznym, współpracą w dziedzinie gospodarki, a także pomocą humanitarną na Ukrainie" - czytamy we wpisie opublikowanym w czwartek na profilu polskiego MSZ.

"Będziemy dążyć do stworzenia nowych platform regularnej współpracy, w formie konsultacji na szczeblu roboczym w dwóch kluczowych dla naszych państw obszarach: bezpieczeństwa i gospodarki" - powiedział cytowany przez resort Rau po spotkaniu z japońskimi ministrem.

Rau spotkał się również z liderami polsko-japońskiej Parlamentarnej Ligi Przyjaźni; wygłosił też wykład dla studentów tokijskiego uniwersytetu Waseda. "Wystąpienie Ministra Raua dotyczyło m.in. historii polsko-japońskich relacji oraz współczesnych wyzwań, które stoją przed obydwoma państwami" - relacjonuje resort.

Podczas wizyty na uniwersytecie minister Rau obejrzał również zorganizowaną tam wystawę poświęconą Tadeuszowi Romerowi - pierwszemu polskiemu ambasadorowi w Japonii, który dzięki dobrym relacjom z japońskimi władzami aktywnie pomagał uciekającym z Europy w trakcie II wojny światowej Żydom.

W czwartek natomiast szef MSZ spotkał się też z przedstawicielami Polonii i duchowieństwa w Tokio. "Minister Rau przekazał wyrazy uznania dla ich pracy na rzecz rozwoju polskiej tożsamości w Japonii oraz życzył sukcesów w działalności na rzecz Polaków za granicą" - informuje we wpisie MSZ.

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Japonii potrwa do piątku. Po wizycie w Tokio szef MSZ uda się do Hiroszimy, gdzie spotka się z władzami miasta, a także odwiedzi Muzeum Pokoju. "Wizyta w Japonii będzie podkreśleniem szczególnego znaczenia stosunków polsko-japońskich, które w 2015 roku zostały podniesione do rangi partnerstwa strategicznego" - przypomniano na początku wizyty na stronie resortu.