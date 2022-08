Szef MSZ: Polska i Estonia są gotowe udzielić Ukrainie niezbędnej pomocy w przyszłych negocjacjach ws. jej członkostwa w UE

Polska i Estonia są gotowe udzielić Ukrainie niezbędnej pomocy w przyszłych negocjacjach dotyczących jej członkostwa w UE. Uważamy, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE jest najlepszym wyborem strategicznym zarówno dla Ukrainy, jak i samej UE - podkreślił szef MSZ Zbigniew Rau.

W piątek w Warszawie wizytę złożył minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu, który spotkał się z szefem polskiej dyplomacji.

Rau podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że Estonia jest dla Polski bardzo ważnym partnerem politycznym. "Jest naszym sojusznikiem w regionie, łączy nas wspólnota interesów, wspólnota celów, blisko współpracujemy zarówno w UE, jak i w NATO, w organizacjach regionalnych i globalnych" - zaznaczył minister.

Podkreślił, że dialog dwustronny jest intensywny, a najważniejszymi kwestiami "pozostają zawsze bezpieczeństwo i obronność, współpraca energetyczna i infrastrukturalna oraz polityka wschodnia, polityka regionalna".

"Poprzez wsparcie polityczno-dyplomatyczne i wojskowe wspólnie z Estonią zabiegamy o to, by Ukraina nie została osamotniona w walce przeciwko agresorowi. Jesteśmy zdeterminowani i gotowi do kontynuacji naszych wysiłków w tym zakresie" - oświadczył Rau.

Zaznaczył, że zarówno on, jak i szef estońskiego MSZ są świeżo po wizytach w Ukrainie. "Jesteśmy głęboko przekonani, że wsparcie dla tego kraju musi pozostawać najwyższym priorytetem tak długo, jak Ukraina tego wsparcia będzie potrzebować" - powiedział szef polskiego MSZ.

Oświadczył, że Polska i Estonia są gotowe udzielić Ukrainie wszelkiej niezbędnej pomocy w przyszłych negocjacjach dotyczących jej członkostwa w Unii Europejskiej. "Uważamy, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE jest najlepszym wyborem strategicznym i to zarówno dla Ukrainy, jak i dla samej Unii Europejskiej" - podkreślił Rau.

Wyraził też wspólne przekonanie co, do konieczności "nie tylko utrzymania sankcyjnej presji wobec Rosji, ale także co, do zasadności jej znaczącego zwiększenia". Zaznaczył, że ważne jest też "aktywne przeciwdziałanie rosyjskim próbom pominięcie sankcji".

"Stoimy na stanowisku, że ściganie rosyjskich zbrodni na Ukrainie jest sprawą najwyższej wagi. Odpowiedzialni za popełnianie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na terytorium Ukrainy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Przypomniał, że Polska i Estonia poparły wniosek Ukrainy przeciwko Rosji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. "Aktywnie poszukujemy razem skutecznych sposobów, które pozwolą pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich winnych za zbrodnie popełnione na Ukrainie" - powiedział Rau.

Szef estońskiego MSZ podkreślił, że Estonia przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa w regionie. "Musimy wzmocnić naciski na agresora, na Rosję, która popełnia ludobójstwo na narodzie ukraińskim i działa przeciwko państwowości ukraińskiej" - powiedział Reinsalu.

Również on stwierdził, że należy wzmocnić sankcje przeciwko Rosji. "Musimy wzmocnić presję na sankcję przeciwko Rosji. Musimy podnieść poziom ambicji, jeśli chodzi o nasze podejście unijne, jeśli chodzi o pomoc militarną i inną dla Ukrainy. Musimy izolować Federację Rosyjską na forach międzynarodowych" - oświadczył szef MSZ Estonii.

Podkreślił, że "to nie jest wojna, która toczy się tylko o Ukrainę i bezpieczeństwo Europy". "Chodzi o podstawowe pytanie: czy my, jako ludzie, jako narody, jesteśmy w stanie bronić podstawowych wartości dla nas, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, które będą patrzeć na nas za sto lat" - powiedział Reinsalu.

Rau zapewnił, że Polska nadal będzie angażować się we wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego kontynuując udział w misji Baltic Air Policing (misja NATO w ramach, której samoloty państw sojuszniczych wspierają Estonię, Litwę i Łotwę, które nie mają samolotów bojowych umożliwiających patrolowanie przestrzeni powietrznej) i wielonarodowej grupie bojowej efP (stacjonującej w Polsce w ramach Wysuniętej Wzmocnionej Obecności NATO).

"Doceniamy służbę estońskich żołnierzy w międzynarodowych strukturach wojskowych mających siedzibę na terenie naszego kraju. Wspólnie rozumiemy i dzielimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego" - powiedział szef polskiego MSZ.

Polska i Estonia - zaznaczył też Rau - efektywnie współpracują przy strategicznych projektach infrastrukturalnych, w transporcie i w energetyce - wymienił tu "proces synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem kontynentalnym Europy".