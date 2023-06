Szef MSZ: popieramy aspiracje Ukrainy i Mołdawii, by jeszcze w tym roku rozpocząć negocjacje akcesyjne do UE.

Popieramy aspiracje Ukrainy i Mołdawii, żeby rozpocząć jeszcze przed końcem tego roku negocjacje akcesyjne do UE; Chcielibyśmy, aby także Gruzja stała się krajem kandydującym - mówił w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau na wspólnej konferencji z szefem szwedzkiej dyplomacji Tobiasem Billstromem.

Szefowie MSZ Polski i Szwecji przeprowadzili w Warszawie konsultacje polityczne, ich głównymi tematami było wejście Szwecji do NATO oraz wsparcie dla Ukrainy.

Na konferencji prasowej Rau podkreślił, że Szwecja to strategiczny partner, z którym Polska utrzymuje intensywne kontakty zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Przekazał, że polsko-szwedzkie obroty handlowe w 2022 roku osiągnęły rekordową wartość 15 mld euro.

Rau zwrócił uwagę, że oczywistym celem spotkań z ministrem Billstromem jest w ostatnim czasie wspólna troska o bezpieczeństwo w regionie. "Czujemy ogromną odpowiedzialność, żeby chronić nasz region i to, co wypracowaliśmy przez lata - wspólnotę krajów opartych o normy prawa międzynarodowego. Dlatego Polska inwestuje w swoje siły zbrojne, a Szwecja dokonała rzeczy niewyobrażalnej jeszcze półtora roku temu, podjęła historyczną decyzję o przystąpieniu do NATO" - powiedział polski minister.

Podkreślił, że Polska w pełni popiera członkostwo Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim i jako jedno z pierwszych państw wyraziła formalną zgodę na akcesję. "Wierzymy, że szwedzkie członkostwo stworzy nowy paradygmat bezpieczeństwa w Europie, wzmocni nie tylko obecność militarną NATO w regionie Morza Bałtyckiego, ale również poprawi stabilność polityczną i gospodarczą w naszym sąsiedztwie" - mówił Rau.

Dodał, że Polska ma również nadzieję na bliską współpracę ze wszystkimi krajami nordyckimi Sojuszu. "Wspólnie powinniśmy zabiegać o rozwiązana obronne dla północnej i wschodniej części Sojuszu, które są zorganizowane wspólnie, we wzajemnie wspierający się sposób" - powiedział Rau.

W kontekście lipcowego szczytu NATO w Wilnie, szef polskiej dyplomacji mówił, że "naszą misją jest poszanowanie decyzji Ukrainy i zapewnienie jej naszego silnego i stałego wsparcia".

"Wspólnie popieramy aspiracje Ukrainy i Mołdawii, żeby rozpocząć negocjacje akcesyjne do UE, jeszcze przed końcem tego roku. Chcielibyśmy, aby także Gruzja wykorzystała swoją szansę i stała się krajem kandydującym" - oświadczył polski minister.

Dodał, że ze swoim szwedzkim odpowiednikiem rozmawiał też o sytuacji na Białorusi. Rau mówił, że od kilku tygodni obserwujemy eskalację sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i spodziewany jest dalszy napływ migrantów z Białorusi.

Minister Billstrom podziękował za polskie wsparcie dla członkostwa Szwecji w NATO. Podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę jest "historycznym punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa Europy i świata".

Mówił też, że Szwecja jest gotowa, by być lojalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego". Dodał też, że jego kraj będzie dostarczycielem bezpieczeństwa dla całego Sojuszu od pierwsza dnia członkostwa w NATO. "Mamy bardzo silną obronę i chcemy wnosić nasz wkład w ochronę zarówno krajów bałtyckich, flanki wschodniej NATO oraz innych części (Sojuszu)" - mówił.

Billstrom przypomniał, że jeszcze Turcja i Węgry nie wyraziły zgody na przystąpienie Szwecji do NATO.