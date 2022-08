Szef MSZ: prezydent Ukrainy dziękował nam za wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata do UE

Prezydent i premier Ukrainy dziękowali polskiej dyplomacji za wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata do UE i aktywność przy proponowaniu kolejnych sankcji na Rosję - mówił w środę szef MSZ Zbigniew Rau. Dodał, że Ukraina nadal potrzebuje naszej pomocy humanitarnej, gospodarczej i materialnej.

Minister Rau przebywał z oficjalną wizytą na Ukrainie, ministrowi towarzyszyła Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid. Szef polskiej dyplomacji odwiedził zniszczoną przez wojska rosyjskie Buczę oraz przeprowadził rozmowy z najważniejszym ukraińskimi politykami z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele.

Po powrocie do Polski w środę rano Rau przypomniał podczas briefingu prasowego w Rzeszowie, że Ukraina potrzebuje ze strony Polski ciągłego wsparcia. "Potrzebują tego samego, wsparcia humanitarnego, gospodarczego, materialnego, sprzętu wojskowego. Potrzebują wsparcia, które sprowadza się najprościej do zrozumienia ich sytuacji" - powiedział minister.

Jego zdaniem, Polacy najlepiej rozumieją Ukraińców w sprawach fundamentalnych. "Bardzo ważną rzeczą, za co prezydent i premier Ukrainy dziękowali nam to wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata aspirującego do Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski podkreślał, że wiele państw Unii przeszło bardzo dynamiczną zmianę poglądów w tej kwestii. To też było zasługą polskiej dyplomacji" - mówił.

Rau podkreślił też, że polska dyplomacja jest aktywna w proponowaniu treści kolejnych sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską. Jak dodał, strona ukraińska zdaje sobie z tego sprawę. "Komentują z ich perspektywy, które są wystarczające, a które nie. Najczęściej tu też się zgadzamy" - dodał.

Autorzy: Mateusz Mikowski, Agnieszka Pipała

