Szef MSZ pytany o słowa Macrona: Dla Polski autonomia strategiczna nie stanowi alternatywy dla wspólnoty transatlantyckiej

Dla Polski autonomia strategiczna nie stanowi alternatywy dla wspólnoty transatlantyckiej. Im silniej Europa jest w niej zakorzeniona, tym zarówno my w naszej części Europy, jak i świat, jest dużo bardziej bezpieczny - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau, pytany o ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji.

Szef polskiej dyplomacji był proszony na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie o ocenę niedawnej wypowiedzi prezydenta Francji oraz pytany o to, jak przewiduje rozwój sytuacji na Tajwanie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron po trzydniowej wizycie w Chinach powiedział, że Europa nie jest zainteresowana eskalacją kryzysu wokół Tajwanu i powinna realizować własną strategię w stosunkach z wyspą, niezależną zarówno od USA, jak i Chin. W wywiadzie dla portalu "Politico" mówił, że Europa musi się oprzeć presji, by stać się "naśladowcą Ameryki" i domagał się "strategicznej autonomii Europy".

"Jeśli chodzi o wypowiedź prezydenta Macrona, która rozpoczęła dyskusję międzynarodową, nie tylko europejską, ale wręcz transatlantycką, to stanowisko Polski jest jasne. Dla nas autonomia strategiczna nie stanowi alternatywy geopolitycznej dla wspólnoty transatlantyckiej. Im silniej Europa jest zakorzeniona we wspólnocie transatlantyckiej, tym zarówno my w naszej części Europy, jak i kontynent jako całość, jak i świat jest dużo bardziej bezpieczny, niż gdyby doszło do jakiejkolwiek innej konstelacji" - powiedział szef MSZ.

Jeśli chodzi o Tajwan - mówił minister - polska polityka wobec Chin jest powszechnie znana. "Jesteśmy zwolennikami polityki jednych Chin, ale jednocześnie zdecydowanego zapewnienia warunków bezpieczeństwa Cieśninie Tajwańskiej, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak niezwykle istotny jest to obszar dla bezpieczeństwa całego świata" - zaznaczył Rau.

"Więc tu nasze stanowisko jest jednoznaczne: trzeba zrobić wszystko, żeby doprowadzić do jak najszybciej skutecznej i trwałej deeskalacji napięcia, które powstało w tym regionie" - oświadczył minister.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając możliwości użycia siły. Pekin, rozgniewany niedawnym spotkaniem prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen z marszałkiem Izby USA Kevinem McCarthy'm, rozpoczął natychmiast po odlocie Macrona do Francji masowe ćwiczenia wojskowe wokół wyspy, w tym symulowane uderzenia na jej terytorium.