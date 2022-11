Szef MSZ rozmawiał z sekretarzem stanu USA o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa

Aktualna sytuacja bezpieczeństwa była przedmiotem rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem - przekazało polskie MSZ.

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.

W nocy z wtorku na środę MSZ poinformowało o rozmowie szefa polskiej dyplomacji z sekretarzem stanu USA. "Aktualna sytuacja bezpieczeństwa była przedmiotem rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem" - poinformował polski resort dyplomacji.