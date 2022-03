Szef MSZ: solidarność z Ukrainą jest powinnością światowej wspólnoty wolnych narodów

Solidarność z Ukrainą jest powinnością wspólnoty wolnych narodów; liczymy, że Irlandia będzie kontynuowała wsparcie dla Ukrainy, łączymy nasze siły w celu zaradzenia kryzysowi humanitarnemu - powiedział szef MSZ Zbigniewa Rau po spotkaniu z szefem irlandzkiej dyplomacji Simonem Coveneyem w Warszawie.

Rau podkreślił, że rozmowa z Coveneyem "w zasadzie dotyczyła jednej kwestii - sytuacji w Ukrainie i konsekwencji rosyjskiej agresji", w tym napływu uchodźców do Polski i innych krajów regionu. Szef polskiej dyplomacji wyraził uznanie dla Irlandii za "jednoznaczne stanowisko, jakie zajmuje od pierwszego dnia tej agresji". "Polska uważała i uważa, że solidarność z Ukrainą jest powinnością wszystkich państw należących do europejskiej, a także światowej wspólnoty wolnych narodów" - dodał.

Szef MSZ zaznaczył, że Irlandia, także we współpracy z Polską, "podejmuje liczne inicjatywy na forach międzynarodowych, w szczególności na forum ONZ, także w OBWE". "Łączymy nasze siły w celu zaradzenia kryzysowi humanitarnemu na Ukrainie" - powiedział Rau. Zwrócił uwagę, że oba kraje występują "na licznych forach międzynarodowych razem po to, by próbować wywrzeć presję na Rosję, by zgodziła się na stworzenie korytarzy humanitarnych w Ukrainie". "Wspólnie występujemy o to, aby zbrodnie wojenne, które mają miejsce w Ukrainie, były stosownie ukarane" - dodał Rau.

Poinformował, że omówił z Coveneyem środki pomocy humanitarnej, jakie podejmuje Polska i Irlandia. "Liczymy, że Irlandia będzie kontynuowała wsparcie dla Ukrainy i działania pomocowe dla uchodźców. Zgodziliśmy się co do konieczności wzmocnienia współpracy, w tym przede wszystkim na forum Unii Europejskiej celem stawienia czoła zagrożeniom ze strony Federacji Rosyjskiej" - powiedział Rau.

Zaznaczył, że ta współpraca ma podwójny wymiar. "Z jednej strony to są wspólne wysiłki naszych dyplomacji, a drugi wymiar ma charakter ekonomiczny, chodzi o nasze wsparcie dla sankcji nałożonych i nakładanych w przyszłości na Rosję i Białoruś" - podkreślił.

Ministrem spraw zagranicznych i handlu Irlandii mówił, że przyjechał do Warszawy jako przyjaciel, w geście solidarności. "Staram się zrozumieć co możemy zrobić więcej na poziomie bilateralnym, w jaki sposób możemy pomóc uchodźcom, którzy znajdują się tutaj i co możemy zrobić razem na forum Unii Europejskiej razem z naszymi partnerami i za Atlantykiem" - zaznaczył Coveney.

"Staramy się nadal podejmować środki odstraszające, wywierać presję na Kreml i poszukujemy rozwiązań dyplomatycznych, aby powstrzymać wojnę na suwerennym terytorium Ukrainy" - dodał minister. "Wielu z nas nigdy nie sądziło, że kiedykolwiek zobaczy wojnę na naszym kontynencie o tej skali, jednak myliliśmy się. Dzisiaj wyciągamy wnioski z tego i staramy się na przestrzeni zarówno paru dni reagować na agresję Rosji na Wschodzie" - podkreślił szef dyplomacji Irlandii.

Jako "niezwykłą" określił solidarność Polski o Polaków z Ukraińcami. Jak mówił, w czasie wojny w Syrii do Turcji z tego kraju udało się milion osób. "Tutaj w ciągu trzech tygodni Polacy powitali i ugościli dwa miliony osób z sąsiedniego kraju" - dodał Coveney. Zapewnił, że jego kraj podobnie jak Polska wspiera Ukrainę w jej wojnie z rosyjską agresją.

"Chciałbym podkreślić, że niezależnie od tego z jakiego kraju UE się pochodzi, jesteśmy w tym razem, bo nie jest to kwestia tylko Europy Wschodniej. Jest to wojna z naszym stylem życia, wojna ze stylem życia Unii i słuszną aspiracją Ukrainy w tym kierunku" - podkreślił. Zapowiedział, że Irlandia opowiada się za zwiększeniem sankcji na Rosję. "Chcemy wspólnie wspierać ogromne liczby ukraińskich uchodźców, którzy uciekają przed wojną i brutalnością, w wyniku wojny wywołanej przez Rosję" - mówił Coveney.

"Będziemy w dalszym ciągu wspierać wasz kraj w tym nadzwyczajnym okresie dla europejskiej historii, w którym demokracja, praworządność, prawa człowieka i suwerenność muszą wygrać" - dodał. "Zrobimy wszystkim co w naszej mocy, żeby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne zostały ukarane, zarówno na szczeblu politycznym, jak i dyplomatycznym" - powiedział szef irlandzkiej dyplomacji. "Będziemy interweniować tam gdzie jest to konieczne i będziemy się starać wspierać Ukrainę na jej europejskiej ścieżkę" - mówił.

Poinformował, że wraz z ministrem Rauem odwiedził Centrum Ptak, gdzie znajduje się 7 tysięcy uchodźców, z których prawdopodobnie ponad połowa to dzieci. "Przyjmują tam ponad tysiąc osób dziennie, starają się też pomóc tysiącowi, który codziennie opuszcza to miejsce" - zauważył. "Przyglądamy się z ogromnym podziwem, w jaki sposób Polska zareagowała na wyzwanie o wymiarze ludzkim, które wywołała ta wojna" - podkreślił Coveney.

"Mam nadzieję, że będziemy się starali działać w taki sposób, żeby zakończyć ten konflikt. Proszę mieć pewność co do wsparcia i przyjaźni ze strony Irlandii w tym trudnym okresie" - zadeklarował.

Piątek to 23. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.