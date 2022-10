Szef MSZ udaje się do Jordanii; weźmie udział w Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE

Szef MSZ Zbigniew Rau udaje się z wizytą do Jordanii, gdzie jako przewodniczący OBWE weźmie udział w corocznej Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE. Jak zapowiedział rzecznik resortu Łukasz Jasina, głównymi tematami rozmów szefa polskiej dyplomacji będą: bezpieczeństwo energetyczne, terroryzm i uchodźcy.

Organizatorem tegorocznej konferencji, zatytułowanej "Wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie dialogu z śródziemnomorskimi partnerami współpracy OBWE", jest Macedonia Północna - obecny przewodniczący Grupy Partnerstwa Śródziemnomorskiego, a gospodarzem - Jordania.

"Ta konferencja poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa w regionie, a wszyscy wiemy, że jest ona tam bardzo trudna i skomplikowana. Będą tam rozstrzygane także inne kwestie, tak jak współpracy kulturalnej" - podkreślił rzecznik MSZ na niedzielnym briefingu prasowym.

Minister Zbigniew Rau wygłosi przemówienie inaugurujące konferencję. Jasina zapowiedział, że zarówno w swoim wystąpieniu, jak i w rozmowach dwustronnych szef polskiej dyplomacji będzie poruszał tematy bezpieczeństwa energetycznego, terroryzmu czy uchodźców.

"Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Jordania ma swoje własne zasoby i służy jako pośrednik. To kwestia terrorystyczna, bo Jordania jest chyba najważniejszym elementem stabilności, obok Izraela, na tamtym terenie. I wreszcie rzecz trzecia - Jordania od samego początku bardzo mocno wspierała Polskę w rozwiązywaniu problemów z uchodźcami przybywającymi do Polski z Bliskiego Wschodu" - podkreślił rzeczni MSZ. "Pamiętajmy o tym, że Jordania jest państwem o silnej armii, współpraca z to armią gwarantuje nam także rozwiązywanie wielu naszych problemów" - dodał.

W Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE wezmą udział również minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujar Osmani, wicepremier i minister spraw zagranicznych Jordanii Ayman Safadi oraz sekretarz generalna OBWE Helga Schmid.

Partnerstwo Śródziemnomorskie to jeden z dwóch - obok Partnerstwa Azjatyckiego - formatów współpracy OBWE z państwami, które na przestrzeni lat wypracowały z nią szczególne stosunki; w przypadku Partnerstwa Śródziemnomorskiego są to Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko i Tunezja. Pracom grupy przewodzi Macedonia Północna, która przejmie po Polsce przewodnictwo OBWE w 2023 r.

"Polscy ministrowie nie są częstymi gośćmi na Bliskim Wschodzie, dlatego bardzo ważnym elementem podczas spotkania pana ministra z wicepremierem Jordanii zajmującym się sprawami zagranicznymi będzie także masa różnych ważnych spraw dwustronnych" - zapowiedział Jasina.

Poinformował, że szef polskiej dyplomacji zostanie w poniedziałek przyjęty przez króla Abdullaha II Ibn Al Husseina.