Szef MSZ: Ukraina już dziś należy do zachodniej architektury bezpieczeństwa; musimy wspierać ją w każdym wymiarze

Ukraina już dziś należy do zachodniej architektury bezpieczeństwa. Musimy wspierać ją w każdym wymiarze, którego potrzebuje – wojskowym, politycznym, humanitarnym – mówił w poniedziałek w Łodzi szef MSZ Zbigniew Rau. Dodał, że obecne partnerstwo naszych państw może być fundamentem strategicznej współpracy.

Minister spraw zagranicznych uczestniczył w poniedziałek w dyskusji na temat nowego wymiar partnerstwa polsko-ukraińskiego na trwającym w Łodzi XVI Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2023.

Rau zwrócił uwagę, że obecnie najważniejszą sprawą jest odzyskanie przez Ukrainę integralności terytorialnej.

"To jest nasz wspólny cel - zarówno Ukrainy, jak i Polski, jak i bezwzględnie wszystkich państw, które chcą opierać stosunki między sobą na zasadach prawa międzynarodowego. Jeśli nie dojdzie do odzyskania przez Ukrainę terytorialnej integralności, to będzie dowód tego, że w stosunkach międzynarodowych siła dysponuje pierwszeństwem przed prawem" - mówił.

Dodał, że nikt na wschodniej flance NATO nie ma wątpliwości, iż Ukraina walczy nie tylko o przestrzeganie międzynarodowego porządku opartego na prawie, ale walczy również o wolność Polski, krajów bałtyckich, Słowacji, czy Rumunii.

Dlatego - jak mówił Rau - po polskiej stronie musimy wspierać Ukrainę w każdym wymiarze, którego potrzebuje - wojskowym, politycznym, humanitarnym.

"Ukraina już dziś należy do zachodniej architektury bezpieczeństwa i tymi działaniami ją wzmacniamy" - zaznaczył Rau.

Szef MSZ wskazał również, że Rosja powinna ponieść koszty odbudowy Ukrainy, co dla kraju agresora ma być lekcją na przyszłość. "Jeśli mówimy o sprawiedliwym zakończeniu tej wojny to musi też dojść do osądzenia sprawcy. Te wszystkie procesy już zostały uruchomione, chodzi o to, żebyśmy mogli je w przewidywalnej przyszłości skonkludować" - dodał.

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber mówił o rozpoczętym w pierwszym dniu rosyjskiej agresji i trwającym do dziś wielowymiarowym wsparciu dla Ukrainy, kierowanym głównie do partnerskich obwodów - winnickiego, wołyńskiego, odeskiego i czerniowieckiego. To m.in. przyjęcie uchodźców wojennych i pomaganie im w wejściu na polski rynek pracy, przekazanie czterech karetek pogotowia, wysyłki żywności, koców, śpiworów, środków opatrunkowych, odzieży, czy agregatów prądotwórczych oraz organizowane letniego wypoczynku dla ukraińskich dzieci.

Schreiber przekonywał, że pomoc dla Ukrainy nie może zostać przerwana i jest ona cały czas niezbędna.

"Musimy zrozumieć, że nawet jeżeli są to regiony daleko od linii frontu, to zajmują się one pomocą dla miast, które są w ogniu walki. Osoby z tamtych terenów trafiają w pierwszej kolejności do takich miejsc jak Winnica, czy Łuck. Tam są ludzie, którzy tę pomoc świadczą i wspólnie z nami pracują, żeby pomagać tym, którzy stracili dach nad głową" - wyjaśnił.

Wiceprzewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Andriej Kawunec dziękując za wsparcie przyznał, że jest ona potrzebna zarówno na miejscu w Polsce, jak i na Ukrainie.

"Przede wszystkim dziękuję, że zawsze pytacie nas, w czym możemy pomóc i czego potrzebujecie. (…) Sytuacja jest dynamiczna i podstawowe rzeczy będą potrzebne przez długi czas, ale czasem jest potrzebny sprzęt, o którym wcześniej nie myśleliśmy. Tak było z generatorami prądotwórczymi, kiedy Rosja atakowała naszą infrastrukturę energetyczną. Najbardziej więc potrzebujemy prawdziwej współpracy jako partnerzy" - mówił.

Współpraca między samorządem woj. łódzkiego i obwodem winnickim ma zostać rozszerzona na mocy podpisanego w poniedziałek przez marszałka Schreibera i Kawuneca porozumienia. Dokument dotyczy także współpracy, która ma być realizowana w zakresie gospodarczym po zakończeniu wojny. "Chcemy zbudować coś nowego, dołożyć cegiełkę do tej współpracy" - dodał Schreiber.

Rau wyraził nadzieję, że obecne stosunki Polski i Ukrainy przerodzą się w przyszłości w głębokie oraz trwałe polityczne i ekonomiczne partnerstwo.

"Punktem wyjścia jest to, czego dziś jesteśmy świadkami. To wzajemne zrozumienie, które będzie przekuwane w przyszłości we wzajemne porumienienie. (…) Razem będziemy mogli osiągnąć dużo, dużo więcej. Mamy jeszcze pole nieporozumień i spraw do wyjaśnienia. Musimy je wyjaśniać, ale dzięki temu zbliżeniu szanse na przezwyciężenie przeszłości mamy dużo większe niż kiedykolwiek" - podkreślił szef MSZ.