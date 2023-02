Szef MSZ Ukrainy dla niezależna.pl: nasz kraj wykazał znaczny postęp we wdrażaniu siedmiu zaleceń KE

Kluczowym tematem szczytu Ukraina-UE w Kijowie będą perspektywy rozpoczęcia negocjacji przedakcesyjnych dotyczących członkostwa naszego kraju w UE - powiedział w wywiadzie dla portalu niezależna.pl szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Nasz kraj wykazał znaczny postęp we wdrażaniu siedmiu zaleceń KE - dodał.

"Naszym celem jest pełne członkostwo Ukrainy w UE w dającej się przewidzieć przyszłości. Nasz kraj wykazał znaczny postęp we wdrażaniu siedmiu zaleceń Komisji Europejskiej. Liczymy na pozytywną ocenę tych wysiłków ze strony UE już na szczycie w Kijowie w tym tygodniu" - podkreślił Kułeba w wywiadzie dla niezależna.pl.

"Ukraina i UE muszą działać krok po kroku, ale szybko. Ponieważ wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki dla Europy wciąż rosną. Okoliczności historyczne wymagają determinacji, odwagi i bezprecedensowych decyzji. Dlatego kluczowym tematem szczytu Ukraina-UE 3 lutego będą perspektywy rozpoczęcia negocjacji przedakcesyjnych dotyczących członkostwa naszego kraju w UE. Nie można czekać latami, nie można stracić Europy i zmarnować szansy na zbudowanie bezpiecznego, niezależnego i dostatniego kontynentu, który ma silną pozycję w świecie. To kwestia przetrwania w zaciekłej rywalizacji modeli politycznych, potęg militarnych, technologii i obrazów przyszłości" - oświadczył szef MSZ Ukrainy.

"Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach Ukraina, Europa i koalicja euroatlantycka po raz kolejny udowodnią, że są w stanie przekroczyć najśmielsze oczekiwania i zdecydowanie stawić czoła historycznym wyzwaniom" - dodał minister.

Kułeba zauważył, że w 2022 r. "wygrywaliśmy za każdym razem, gdy wspólnie podejmowaliśmy trudne, odważne, a nawet zuchwałe decyzje". "Dlatego podczas moich negocjacji apeluję do europejskich kolegów, aby nie bali się podejmować dużych kroków. Dawać Ukrainie wielką broń, w szybkim tempie i w dużych ilościach. Myśleć o ważnych decyzjach, które przybliżą dzień zwycięstwa. Dotyczy to również decyzji, które zapewnią Ukrainie zasadniczo nową rolę we wspólnocie europejskiej. Przystąpienie do UE silnej Ukrainy z potężnym potencjałem militarnym, gospodarczym i ludzkim wzmocni europejskie przywództwo w świecie, zwiększy wpływy i wagę Europy na arenie międzynarodowej" - podkreślił.

Szef ukraińskiej dyplomacji zwrócił też uwagę na "mającą daleko idące skutki decyzję Rzeczypospolitej Polski o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard". "Pomogliście nam zburzyć kolejny mur. Teraz tworzymy koalicję czołgów na rzecz wsparcia Ukrainy, do której dołączyły już dziesiątki odpowiedzialnych i proaktywnych państw. Im szybciej nasz kraj otrzyma czołgi, niezbędną broń ciężką i zaawansowaną technologicznie, tym szybciej zmusimy Rosję do powrotu do jej granic, przywrócimy pokój w Europie i będziemy mogli zapewnić naszym dzieciom odpowiednie bezpieczeństwo i dobrobyt" - podkreślił Kułeba w wywiadzie dla niezależna.pl.