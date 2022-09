Szef MSZ wręczył nominację nowemu ambasadorowi w Czechach

Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył nominację Mateuszowi Gniazdowskiemu, który będzie nowym ambasadorem w Czechach - poinformował w czwartek resort spraw zagranicznych. Gniazdowski zastąpi odwołanego po wypowiedziach ws. kopalni w Turowie Mirosława Jasińskiego.

"Minister Zbigniew Rau wręczył nominację ambasadorską Mateuszowi Gniazdowskiemu, który zostanie nowym ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Czeskiej. Minister uhonorował nowego ambasadora odznaką Bene Merito, przyznaną za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - podał MSZ na Twitterze.

Na początku sierpnia sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Gniazdowskiego. Podkreślał on wówczas, że Czechy są dla Polski ważnym partnerem politycznym, gospodarczym i oba kraje wspólnie działają w NATO, UE, a także w formatach regionalnych takich jak Grupa Wyszehradzka czy inicjatywa Trójmorza. Gniazdowski przekazał, że wartość obrotów handlowych między Polską i Czechami w 2021 r. osiągnęła niemal 26 mld euro.

"Stosunki polsko-czeskie jeszcze kilka miesięcy temu znajdowały się w kryzysie związanym ze sporem o transgraniczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w kopalni +Turów+. Pomyślne zakończenie tego sporu w drodze negocjacji, podpisania umowy międzyrządowej 3 lutego br. pozwoliło naszym krajom na przejście w okres intensywnej współpracy, bardzo konkretnego współdziałania zwłaszcza w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę" - mówił Gniazdowski.

Mateusz Gniazdowski (ur. w 1974 r.) to wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Jak podaje OSW, w latach 2004-2010 był pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie specjalizował się w problematyce środkowoeuropejskiej. Jest przewodniczącym Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy Środkowej oraz problematyce współpracy regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej. Zajmuje się też zagadnieniami dyplomacji publicznej oraz kwestiami historycznymi w polityce zagranicznej.

Mirosław Jasiński został odwołany z funkcji ambasadora na początku roku. Powodem były jego słowa na temat polsko-czeskiego sporu o kopalnię w Turowie, które - w ocenie rządu - były skrajnie nieodpowiedzialne.

Jasiński udzielił wywiadu "Deutsche Welle", w którym był pytany m.in., czy spór o Turów uda się rozwiązać polubownie. "W ogóle nie dopuszczam, żeby była jakaś inna możliwość" - powiedział. Mówiąc o genezie sporu o Turów, Jasiński ocenił, że "to był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu - i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony". "W końcu podobne rzeczy zdarzały się i w Bełchatowie czy Koninie i nikt tam z tego nie robił afery" - zaznaczył.

Pod koniec lutego 2021 roku Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Domagały się jednocześnie zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska twierdziła, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżyli się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Polski rząd nie zastosował się do nakazu wstrzymania wydobycia.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Na początku lutego br. premierzy Polski i Czech, Mateusz Morawiecki i Petr Fiala, podpisali w Pradze umowę międzyrządową "o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów". Zgodnie z ustaleniami Polska zapłaciła 35 mln euro rekompensaty, przekazano też 10 mln euro krajowi libereckiemu.

Również w lutym Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu UE z tytułu kar za Turów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd przygotuje "procedurę odwoławczą", by Polska nie płaciła tych kar. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w lipcu, że stanowisko polskiego rządu zasadniczo się nie zmieniło i że nakładanie kar przez TSUE ma charakter wykraczający poza traktaty unijne.