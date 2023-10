Szef MSZ: zapewniamy opiekę do momentu bezpiecznego opuszczenia Izraela przez wszystkich naszych obywateli

Polskie służby konsularne i dyplomatyczne od samego początku są w kontakcie z naszymi obywatelami przebywającymi w Izraelu, udzielają informacji i wsparcia; zapewniamy niezbędną opiekę do momentu bezpiecznego opuszczenia Izraela przez wszystkich naszych obywateli - podkreślił szef MSZ Zbigniew Rau.

"Polskie służby konsularne i dyplomatyczne od samego początku wydarzeń są w kontakcie z naszymi obywatelami przebywającymi w Izraelu, udzielają informacji i niezbędnego wsparcia. Również dzięki ich wysiłkom za kilka godzin wyruszy samolot w celu ewakuacji naszych obywateli z lotniska w Tel Awiwie, gdzie otrzymali już od konsulów napoje i jedzenie, a także istotne dla nich informacje" - napisał Rau w niedzielę na platformie X (dawniej Twitter).

"Zapewniamy wszelką niezbędną i możliwą opiekę do momentu bezpiecznego opuszczenia Izraela przez wszystkich naszych obywateli" - dodał minister.

Minister kultury Piotr Gliński przekazał w mediach społecznościowych, że "10 osób z Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie, które utknęły w Izraelu, jest bezpiecznych". "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest z nimi w kontakcie, podobnie jak inne służby. Obecnie czekają na ewakuację" - napisał Gliński.

W niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że "Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela". "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - poinformował Błaszczak.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński powiedział w niedzielę w Polsat News, że na lotnisku w Tel Awiwie przebywa kilkadziesiąt osób. "Natomiast w innych miejscach, w innych częściach i Tel Awiwu, i innych miejscach Izraela przebywa więcej osób" - dodał.

Wiceminister zachęcał Polaków przebywających w Izraelu do tego, by pozostać w tych miejscach w których się przebywa. "Dlatego, że cały czas sytuacja jest bardzo niebezpieczna" - podkreślił.

Co do szczegółów - jak mówił Jabłoński - "ile dokładnie osób będzie chciało wracać, to ta lista powstaje na bieżąco". "Będziemy również w razie potrzeby przygotowywali kolejne samoloty ewakuacyjne. Nikt nie zostanie bez pomocy" - powiedział wiceszef MSZ.

Wcześniej w Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że żaden Polak nie ucierpiał w efekcie ataków Hamasu na Izrael. "Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent (Wojskowy - PAP) w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał, nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście" - powiedział prezydent.

Do tej pory w walkach między Izraelem i Hamasem śmierć poniosło 350 Izraelczyków i 313 Palestyńczyków.