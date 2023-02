Szef MZ: ankieta i skierowanie na badania w programie Profilaktyka 40 plus dostępne w aplikacji mojeIKP

E-skierowanie na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus oraz ankieta są już dostępne w aplikacji mojeIKP – poinformował w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Bezpłatna aplikacja mobilna MZ zawiera m.in. skaner leków, e-recepty i historię leczenia pacjenta.

"E-recepty, e-skierowania, historia leczenia - nasze i naszych dzieci. Wszystko to każdy może mieć zawsze pod ręką w aplikacji mojeIKP. Do tego dołożyliśmy ankietę i skierowanie na badania Profilaktyka 40 Plus" - napisał w sobotę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia "jedna osoba może tylko raz skorzystać z e-skierowania na badania profilaktyczne". Ponowne wypełnienie ankiety nie upoważnia do odbioru drugiego e-skierowania.

Poza aplikacją, ankietę można uzupełnić w Internetowym Koncie Pacjenta, dzwoniąc na infolinię pod numer 22 735 39 53 lub stacjonarnie w przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która uczestniczy w programie.

Ankieta jest w dwóch wersjach: dla osób w wieku 40-64 lata i 65+.

Osoby, które skorzystały lub skorzystają z programu do końca maja mogą wziąć udział w loterii. Chęć udziału w zabawie należy potwierdzić na swoim IKP, w aplikacji mojeIKP (po wypełnieniu ankiety) lub dzwoniąc na infolinię.

Ostatnie losowanie nagród odbędzie się 7 czerwca 2023 r.

Bezpłatna aplikacja mobilna Ministerstwa Zdrowia mojeIKP zawiera wiele funkcjonalności, jak obsługa e-recepty, e-skierowań, skaner leków, czy możliwość szybkiego umówienia terminu szczepienia przeciw COVID-19.W aplikacji mojeIKP pacjent zobaczy teraz historię swojego leczenia, także prywatnego.

Aplikację mojeIKP można pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Działa ona także w trybie offline - dostępne są dokumenty medyczne pobrane przy ostatnim uruchomieniu aplikacji w połączeniu z Internetem. Więcej informacji na temat aplikacji mojeIKP jest na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/poznaj-mojeikp