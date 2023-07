Szef MZ: chcemy uciąć patologię dotyczącą wypisywania nadmiernych liczb recept

Problem z wystawianiem nadmiernej liczby recept polega na tym, że możemy uzyskać receptę na wszelakie specyfiki włącznie z psychotropami, praktycznie bez konsultacji lekarskiej; my chcemy tę patologię uciąć - powiedział w czwartek w Polsat News szef MZ Adam Niedzielski.

Od 3 lipca obowiązują limity dotyczące liczby pacjentów, którym lekarz przepisuje recepty oraz liczby wystawionych recept.

Lekarz na 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę, a liczba przepisanych recept w dziesięciogodzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300. Rozwiązania te - jak uzasadnia MZ - mają zapobiegać nadużyciom.

Niedzielski pytany był, w którą stronę idziemy, jeżeli chodzi o limity na recepty. "To jest problem fundamentalny, który już trochę czasu istnieje i on dotyczy sytuacji, w których można uzyskać receptę na wszelakie specyfiki, włącznie z psychotropami, praktycznie bez konsultacji lekarskiej. My chcemy tę patologię uciąć - w tym sensie, żeby firmy, które nazywane są potocznie receptomatami, nie miały możliwości wystawienia nieskończenie wielu recept" - podkreślił minister zdrowia.

Jak mówił, "cały czas monitorujemy, gdzie występują te limity". "To znaczy, kiedy, w jakich przychodniach, w jakich podmiotach okazuje się, że te limity są niewystarczające" - dodał Niedzielski.

Na uwagę, że w dwa dni 28 lekarzy próbowało przekroczyć granicę 300 recept dla więcej, niż 80 pacjentów w ciągu 10 godzin swojej pracy, minister powiedział, że "ponad 200 było tych lekarzy".

Jak dodał, "w tej chwili jest 300 łącznie od początku działania". "A przypomnę, że prawo do wystawiania recepty ma 136 tysięcy lekarzy. Więc mówimy o 300 lekarzach w skali tej liczby, którą przed chwilą podałem, to oznacza 0,2 procenta" - zaznaczył Niedzielski.

Na pytanie, czy to rozwiąże całkowicie problem z tymi receptomatami, minister zdrowia odparł, że nie jest to jedyne rozwiązanie. "My jeszcze wdrożyliśmy takie rozporządzenie specjalne, będę je podpisywał w najbliższych dniach, które specjalnie traktuje leki psychotropowe, żeby w tej sytuacji było to poprzedzone koniecznością albo wizyty albo rozmowy takiej zdalnie" - powiedział Niedzielski.

Na uwagę, że ktoś powinien zainteresować się tymi lekarzami, którzy przepisywali tak dużo recept, minister powiedział, że mniej więcej od kwietnia przesyłane są do Naczelnej Izby Lekarskiej informacje na temat tych lekarzy, "którzy przekraczają takie niewykonalne liczby w normalnym trybie przyjmowania pacjenta, czyli poświęcenia mu chociaż chwili na wywiad".

"Przesłaliśmy informacje na temat, o ile dobrze pamiętam, 29 lekarzy. Do tej pory nie ma żadnych rezultatów (...) Przypomnę, że Samorząd Lekarski ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji, włącznie z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu" - podkreślił Niedzielski.

Dlatego - jak dodał - "złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy już absolutnie absurdalnie przekraczali te limity".

30 czerwca minister zdrowia poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawieniem e-recept - w ciągu roku wystawili od 100 do 400 tys. recept. Oznacza to - jak wskazywał - że dziennie wystawiali oni od blisko trzystu do ponad tysiąca recept.

Przestępstwa, o których mowa w doniesieniu, to - jak wyjaśnił - fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, oszustwa - bo część tych recept jest refundowana, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających.

Minister był też pytany o to, co dalej z lekami dla seniorów 65 plus. "Tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że projekt jest już złożony, po Stałym Komitecie Rady Ministrów, czeka na wprowadzenie" - odpowiedział Niedzielski.

Dopytywany, gdzie ten projekt jest, szef resortu zdrowia odparł, że w Stałym Komitecie Rady Ministrów. "Po prostu zastanawiamy się nad tym, czy nie wprowadzić tego rozwiązania z pewnym przyspieszeniem, czyli od września. I tutaj zastanawia się kierownictwa polityczne PiS, który moment jest optymalny" - podkreślił Niedzielski.

Jednocześnie zapewnił, że w najbliższych tygodniach, być może na najbliższym posiedzeniu rządu ten projekt się pojawi. Dopytywany, czy będzie ten projekt przegłosowany w tej kadencji Sejmu, Niedzielski odparł, że "na pewno".