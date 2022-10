Szef MZ: EMA zdecyduje w czwartek o szczepionkach przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej pięciu lat

Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency) ma wydać w czwartek rekomendacje dotyczące szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że 0,5 mln dawek dla tej nowej grupy wiekowej dotrze wkrótce do Polski.

Szef MZ poinformował, że będą to inne szczepionki pod względem ilościowym i jakościowym niż te dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 mln 68 tys. szczepionek. W pełni zaszczepione jest ponad 22,5 mln osób; podano też ponad 14,3 mln dawek przypominających. W Polsce przeciw COVID-19 szczepione są obecnie dzieci, które ukończyły 5 lat.

"Dziś @EMA_News ma podjąć decyzję dot. rekomendacji szczepień dzieci w wieku od 6 miesiąca do 5. roku życia. Będą to inne szczepionki pod względem ilościowym i jakościowym niż dla dzieci w wieku 5-11 lat. Wkrótce 0,5 mln dawek dla tej nowej grupy wiekowej dotrze do Polski" - napisał w czwartek na Twitterze Niedzielski.