Szef MZ: finanse, kadry, cyfryzacja, profilaktyka i autonomia lekowa są kluczowe dla systemu

Budowanie stabilnego i odpornego systemu opieki zdrowotnej wiąże się z działaniami w wielu obszarach, z których pięć głównych to: finanse, zasoby ludzkie, cyfryzacja, profilaktyka i autonomia lekowa – wskazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ uczestniczył w Warszawie w konferencji "Oporny i stabilny system ochrony zdrowia - bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów".

"Od bardzo dawna myślimy, jak stworzyć system opieki zdrowotnej, który jest elastyczny, także jeśli chodzi o ponadnormatywne obciążenia, które w perspektywie ostatnich dwóch lat zaczynają być standardem" - stwierdził minister.

Wskazał na pięć elementów stabilnego i odpornego systemu opieki. Pierwszy z nich, będący priorytetem, to gwarancje finansowe i ich struktura.

"My już tę pracę wykonaliśmy, system opieki zdrowotnej w Polsce ma ustawowe gwarancje finansowania i jego wzrostu. (…) Ale nie tylko poziom finansowania ma znaczenie, lecz także jego struktura" - mówił minister.

"Wcześniej ograniczaliśmy się w bardzo dużym zakresie do finansowania składkowego. Ostatnie lata - i to cecha wspólna i kryzysu covidowego, i związanego z napływem uchodźców z Ukrainy - dorzucamy do składki potężne publiczne środki, które w dedykowany sposób finansują zadania" - wskazał, wymieniając m.in. fundusz covidowy i fundusz pomocy.

Kontynuował, że drugi element to kadry, których stan - jak przyznał - jest w pewnym stopniu pochodną nakładów. Istotne było w ostatnich latach m.in. zahamowanie odpływu medyków za granicę i zwiększenie naboru na studia. Utrzymaniu obecnego personelu i zachęceniu nowego służy, jak kontynuował, m.in. poprawa warunków finansowych i wzrost wynagrodzeń.

Trzeci element budowania stabilnego i odpornego systemu opieki to zdaniem szefa MZ cyfryzacja. "Cyfryzacja jest procesem, który zwiększa elastyczność systemu opieki zdrowotnej. (…) To są rozwiązania, które się sprawdzają, ale trzeba się pilnować, by nie były nadużywane" - stwierdził.

Kolejny element, to - jak mówił Niedzielski - profilaktyka. "Profilaktyka rozumiana jako skłonność do szczepień, wychwytywania chorób na wczesnych etapach, również poziom świadomości zdrowotnej, znajdujący odzwierciedlenie m.in. w prowadzonym stylu życia" - wskazał.

"Trzeba to sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że mamy ogromną pracę do wykonania jeśli chodzi o kształtowanie świadomości (…). Profilaktyka ma znaczenie nie tylko, jeśli chodzi o indywidualne zdrowie, ale także jeśli chodzi o obronę zdrowia publicznego przed uderzeniami zagrożeń epidemicznych" - wskazał.

Kolejny z elementów to - jak wyliczał minister - budowanie pewnej autonomii lekowej. "Jak tylko zadzieje się kryzys, i to dotyczy zarówno kryzysu związanego z COVID-19, jak i tego związanego z agresją Rosji na Ukrainę, zawsze pojawiają się pytania o łańcuchy dostaw lekowych, substancji, zagrożeń dostępności na rynkach, ale także poszukiwania nowych rozwiązań, m.in. inwestowania w badania kliniczne" - powiedział szef MZ.